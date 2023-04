Söder strahlt

Sven Simon/imago Ein Mann, ein AKW: Söder denkt laut über in Länderregie betriebene Meiler nach (vor Isar 2 am 13.4.2023)

Seit dem Wochenende sind die letzten deutschen Atomkraftwerke vom Netz. Allerdings ist die politische Verwertung der AKW-Debatte damit noch längst nicht abgeschlossen. Vor allem CSU-Chef Markus Söder, der ganz offensichtlich annimmt, damit bei der im Herbst bevorstehenden Landtagswahl punkten zu können, setzt sich in Szene. Er schlägt aktuell vor, die Zuständigkeit für die Atomkraft den Ländern zu übertragen, damit sie Kraftwerke wie den abgeschalteten Meiler Isar 2 gegebenenfalls weiterbetreiben können. Vom Bund verlangte er dafür eine Änderung des Atomgesetzes.

Zuspruch bekam der CSU-Chef lediglich aus der CDU. Deren Vorsitzender Friedrich Merz ist grundsätzlich offen für den Vorstoß. Die Stilllegung der letzten drei Kraftwerke sei eine »völlig überstürzte Entscheidung der Bundesregierung« gewesen, sagte Merz am Montag in Berlin. Man habe bereits beobachten können, wie über Nacht Atomstrom aus Frankreich und Kohlestrom aus Polen importiert worden sei und die Preise bereits wieder nach oben gegangen seien. Merz erklärte, vor diesem Hintergrund seien »alle denkbaren Alternativen zur besseren Energieversorgung diskussionsfähig – auch dieser Vorschlag aus Bayern«.

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Bündnis 90/Die Grünen) wies den Söder-Vorstoß zurück. Lemke pocht auf die Zuständigkeit des Bundes für die Atomkraft und verwies darauf, dass die Länder bei dem Thema im Bundesauftrag handelten. »Es ist geradezu bedrückend, wie ein Ministerpräsident genehmigungs- und verfassungsrechtliche Fragen und Aspekte der nuklearen Sicherheit so leichtfertig ignoriert«, sagte die Grünen-Politikerin der Süddeutschen Zeitung (Montagausgabe). »Selbst wenn man den Reaktor, wie Herr Söder es offensichtlich will, wieder ans Netz bringen möchte, reicht es dazu nicht, ihm eine neue Laufzeit rechtlich einzuräumen. Es bedürfte quasi einer Neugenehmigung des Reaktors.«

Der frühere Bundesumweltminister Jürgen Trittin (Grüne) äußerte am Montag gegenüber der »Welt«, Söder werfe sich »mit großer Geste hinter einen abgefahrenen Zug«. Die Zuständigkeit für die Kernenergie liege nach dem Grundgesetz beim Bund, die Länder führten diese lediglich im Auftrag des Bundes aus. Das gelte auch für Bayern – selbst zu Wahlkampfzeiten –, wie Trittin betonte. Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt interpretierte Söders Vorstoß als implizite Zusage, Atommüll in Bayern zu lagern, wie sie in der ARD-Sendung »Anne Will« sagte.

Söder hält Bayern als Standort für ein Atommüllendlager allerdings erwartungsgemäß für ungeeignet. Das Bundesland nehme an der Diskussion über eine Endlagerung teil und leiste mit Zwischenlagern an den abgeschalteten Atomkraftwerken seinen Beitrag, sagte Söder am Montag in München. Bezüglich eines möglichen Endlagers in Bayern betonte er, gute fachliche Argumente zu haben, die dagegen sprächen. Einen Standort im niedersächsischen Gorleben hält er dagegen für geeignet. Gorleben werde aber aus der politischen Betrachtung herausgenommen. Warum, sei laut CSU-Chef bis heute unbeantwortet. In einem Salzstock bei Gorleben wurde, begleitet von jahrzehntelangen Protesten der Antiatomkraftbewegung, die Möglichkeit eines deutschen Endlagers getestet und schließlich im Jahr 2020 verworfen.

Bei der FDP, die sich vor der Abschaltung der letzten Meiler noch für längere AKW-Laufzeiten eingesetzt hatte, sorgte Söders Forderung für Verwunderung und Kritik. Generalsekretär Bijan Djir-Sarai machte in der Rheinischen Post am Montag nochmals deutlich, dass die FDP Sympathie für einen längeren AKW-Betrieb habe. »Bis ein Gesetz zur Föderalisierung der Stromerzeugung aus Kernenergie beschlossen wäre, hätte er seine Meinung vermutlich wieder geändert«, sagte Djir-Sarai in Richtung Söder. Als bayerischer Umweltminister habe er den Atomausstieg noch vorangetrieben. FDP-Vize Johannes Vogel äußerte sich ähnlich. Söder wechsle »seine Positionen ja wie Unterhosen«, sagte Vogel in der ARD.