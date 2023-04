Von Frauen für Frauen

Internationale Frauen Film Fest Dortmund+Köln Filme, die begeistern und empowern, gibt es auch in diesem Jahr in Köln und Dortmund zu sehen

Es ist eines der ältesten Frauenfilmfestivals der Welt. Zum 40. Mal findet das Internationale Frauenfilmfest (IFFF) vom 18. bis 23. April in Dortmund und in Köln statt. Im Spielfilmwettbewerb zeigt es spannende internationale Produktionen und gewährt Einblick in die feministische Kinogeschichte. Festivalleiterin Maxa Zoller, ihr Team, Regisseurinnen, Filmemacherinnen, Kamerafrauen, weitere Kreative der Branche und das Publikum haben allen Grund zum Feiern. Zoller gibt aber zu bedenken, dass viele weibliche Filmschaffende zwar internationale Aufmerksamkeit erreichten, jedoch alle weiterhin kämpferisch bleiben müssten: Frauen verdienen in der BRD bei Film und Fernsehen im Schnitt 35 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen. Bei den Honoraren für die Kameraarbeit klaffe mit 57 Prozent ein noch größerer Graben.

Einige der acht Filme des Spielfilmwettbewerbs verdeutlichen inhaltlich und filmgestalterisch: Im gesellschaftlichen internationalen Frauenkampf geht es widerständig und eigensinnig weiter voran. Hervorzuheben ist der französische Film »Mother and Son« von Léonor Serraille, der die Geschichte einer alleinerziehenden Frau und ihrer zwei Söhne zeigt – über Jahrzehnte und aus der Perspektive aller drei Protagonisten. Sie emigrierten 1989 von der Elfenbeinküste nach Frankreich. Rose (Annabelle Lengronne) jongliert zwischen Job, freiheitlichem Sexleben und Kindererziehung. Sie lebt lustvoll Affären mit Männern aus, mit denen sie nicht immer Glück hat. Mit ihren Kindern geht sie liebevoll um, die aber vermissen stabile Verhältnisse. Ein Sohn schafft es nicht, sich in der französischen Gesellschaft zu integrieren, der andere schon. »Du hast eben getan, was du konntest«, urteilt der angehende Lehrer Ernest (Ahmed Sylla) später lakonisch. Der Film thematisiert, was mit der Gesellschaft nicht stimmt. Selbst der seriöse Ernest wird von rassistischen Polizisten unter Drogenverdacht durchsucht. Der zweite Sohn Jean (Stéphane Bak) kehrt zurück nach Afrika; dabei ist er kein Versager, sondern ein phantasievoller junger Mann, der eine schwierige Phase hatte.

Der brasilianisch/französische Film »Rule 34« von Júlia Murat zeigt ebenso, wie widersprüchlich der Kampf um Frauenbefreiung sein kann. Der Titel verweist dabei auf eine sogenannte Internetregel – in diesem Fall: Zu allem online Vorhandenen existiert Pornographie. Die angehende Pflichtverteidigerin Simone (Sol Miranda) in São Paulo setzt sich beruflich und politisch gegen die Unterdrückung physisch und psychisch misshandelter Frauen ein. Privat bietet sie online Sex gegen Geld an, praktiziert Sadomasochismus. Den 2022 beim Filmfestival Locarno mit dem Goldenen Leoparden prämierten Film über Gewalt und Erotik muss man nicht mögen, kann ihn aber in dem Zusammenhang diskutieren, wie weit »selbstbestimmte« Sexualität gehen kann und welche gesellschaftliche Relevanz das hat.

In der Sektion Panorama läuft Steffi Niederzolls deutsch-französischer Dokumentarfilm »Sieben Winter in Teheran«. In den Gängen eines nachgebauten Gefängnisses erfahren wir mittels aus dem Iran herausgeschmuggelter Sprachaufnahmen und Interviews von den mutigen Gedanken der 2014 hingerichteten Reyhaneh, die dort auf die Vollstreckung des Todesurteils wartet. Die Regisseurin lässt in Zusammenarbeit mit der Kamerafrau Julia Daschner die junge Frau wieder lebendig werden. Der Film dokumentiert, wie sie gegen das unmenschliche System rebelliert, sich von dessen Schergen nicht unterkriegen lässt. Die beeindruckenden, zugleich bedrückenden Bilder einer der Vorkämpferinnen der vielen Iranerinnen, die aktuell gegen die Unterdrückung des Regimes und für den Kampf um Frauenrechte ihr Leben riskieren, machen Sinn: Reyhaneh darf nicht in Vergessenheit geraten.

Im Fokus »Kompliz*innen« geht es zurück zu den Anfängen des Kinos. Schon der Stummfilm zeige, wie Frauen ganz und gar nicht angepasst, sondern radikal-anarchistisch über alle Klassengrenzen hinweg agierten, so die Pressereferentin des IFFF, Stefanie Görtz. Ein Romeo-Bosetti-Film von 1911 mit Sarah Duhamel zelebriere geradezu, wie eine Frau die luxuriöse Wohnung ihrer Herrschaft mit Freude in Schutt und Asche legt. Das anzuschauen sei auch heute noch befreiend. Auf brav sein und eine gute Figur machen habe die Schauspielerin so gar keinen Wert gelegt. Wild, ruppig und dick zeige sie, was Selbstbewusstsein ist.

Mehr als 50 Jahre später: Der Dokumentarfilm von Claudia Richarz »Aufräumen« schildert, wie die 68er Filmemacherin Helke Sander, die seit 1974 die feministische Filmzeitschrift Frauen und Film herausgibt, die damalige Frauenbewegung mitprägte. Das Schöne: Frau kann sie in den Dortmunder Kinos antreffen. Gemeinsam mit der Schauspielerin Maria Furtwängler und ihrer Kollegin Sara Fazilat wird sie in der Festivaljury entscheiden, welches Werk mit dem mit 15.000 Euro dotierten Spielfilmpreis ausgezeichnet wird. Unter dem Titel »Hürdenläuferinnen: 50 Jahre feministische Filmarbeit« werden die drei Jurorinnen am Sonntag, 23. April, über Machtumverteilung in der Filmbranche diskutieren. Last, but not least: In der Festivalsektion »Begehrt« werden Lebens- und Liebesentwürfe jenseits der vermeintlichen Norm präsentiert und begeistern nicht nur ein queeres Publikum.