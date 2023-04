Bernd Elmenthaler/IMAGO Freuen sich schon: SPD-Landeschefin Franziska Giffey und der CDU-Landesvorsitzende Kai Wegner (Berlin, 3.4.2023)

In Berlin werden CDU und SPD voraussichtlich den neuen Senat stellen. Den Entwurf ihres Koalitionsvertrags, über den die Mitglieder der Berliner SPD gerade abstimmen, haben sie jüngst vorgelegt. Der Titel: »Das Beste für Berlin«. Das ist vermutlich nicht Ihr Gesamteindruck?

Teile der SPD sind froh, dass sie jetzt ziemlich ungehindert ihre Law-and-Order-Phantasien ausleben können. Hauptsächlich das Kapitel zur Innenpolitik ist ein Rechtsschwenk, aber auch in anderen Bereichen sieht es düster aus, zum Beispiel beim Klima.

Beide Parteien behaupten, es wäre ein Vertrag für alle Berlinerinnen und Berliner, ein Vertrag, der »zusammenführt«.

Wenn man die migrantische Community nicht auf dem Schirm hat, dann kann man so einen Quatsch behaupten, ja. Die aber wird weiterhin nach Kräften kriminalisiert. Die unsäglichen »kbO« – also die von der Polizei als solche klassifizierten »kriminalitätsbelasteten Orte« – sollen noch intensiver überwacht werden, man legitimiert ganz klar »Racial Profiling«. Die stigmatisierende und rassistische Erzählung der »Clankriminialität« wird verteidigt und soll ausgebaut werden.

Wie bewerten Sie die innenpolitischen Vorhaben, etwa die flächendeckende Einführung von Tasern und Bodycams?

SPD und CDU führen sich wie Sheriffs auf. Neben den schon genannten Punkten rund um die Kriminalisierung von Menschen mit Migrationshintergrund sei noch die Verlängerung der Präventivhaft auf bis zu fünf Tage genannt. Das ist der Wunsch nach bayerisch-autoritären Verhältnissen und meine Vermutung ist, dass dieses Mittel gegen Klimaaktivisten und -aktivistinnen sowie Antirassisten angewandt werden soll. Eine weitere Aufrüstung der Polizei darf selbstverständlich nicht fehlen, sowohl personell als auch mit noch mehr gefährlichen Tasern.

SPD-Landeschefin Franziska Giffey hat die klimapolitischen Projekte hervorgehoben, auf das Sondervermögen verwiesen. Wie glaubwürdig wirkt das auf Sie?

Es ist ein Erfolg der Klimabewegung, dass sich Giffey dazu gezwungen fühlt, vermeintlich klare Ansagen zu machen und Summen zu nennen. Ich bin naturgemäß eher skeptisch, dass sich eine der beteiligten Parteien wirklich an einen sozial-ökologischen Umbau macht. Dieser Eindruck verstärkt sich beim Lesen der entsprechenden Kapitel: Bekenntnis zum Ausbau der A 100, Randbebauung des Tempelhofer Felds – was eine ökologische Katastrophe wäre – und das lasche Ziel, Berlin erst 2045 garantiert klimaneutral zu gestalten. Kurz: zu spät, zu wenig.

Bei der Wohnungspolitik setzen CDU und SPD vor allem auf Neubau und die »Entschlackung« von Genehmigungsverfahren. Ist das Wohnungsproblem der Stadt so zu lösen?

Die Wohnungsbaubilanz der SPD ist durch die Koalitionen hindurch ein Desaster und das Neubauargument diente doch hauptsächlich als schwaches Gegenargument zu »Deutsche Wohnen und Co. enteignen«. Es braucht neuen Wohnraum in Berlin, aber der muss bezahlbar sein. Das wäre eben zum Beispiel möglich durch eine Enteignung und Vergesellschaftung der Immobilienriesen. Das Vergesellschaftungsrahmengesetz, was der Koalitionsvertrag verspricht, ist eine Nebelkerze, denn das Grundgesetz ist bereits ein bestehender Rahmen, der Enteignungen möglich macht.

Gibt es auch Punkte im Koalitionsvertrag, die Sie positiv überrascht haben?

Sprachlich hat sich die SPD an vielen Stellen offenbar mit einem liberalen Tonfall durchgesetzt, da war ich manchmal milde überrascht. Wenn man aber hinter die Fassade schaut, dann bleibt es die alte Leier: Repression, Politik zugunsten der Unternehmen und ein klimapolitisches Versagen.

Halten Sie es für denkbar, dass die SPD-Basis die »schwarz-rote« Koalition noch kurz vor der Ziellinie verhindern wird?

Vielleicht wäre ein kleiner Warnschuss mit einem schlechten Ergebnis drin. Aber wirklich aufhalten können wird diese Koalition nur viel Druck durch außerparlamentarische Opposition und eine Linke, die sich auf ihre kämpferischen Wurzeln besinnt, eine Linke also, die sich nicht direkt wieder handzahm gibt und Regierung im Wartestand spielt.