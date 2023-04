»Die Lösung wäre Zusammenarbeit«

Borja Suarez/REUTERS Sahrauische Schüler auf dem Rückweg von einer Schule im Smara-Flüchtlingscamp in Algerien (Tindouf, 22.5.2022)

Was beschäftigt Sie als Innenministerin der von Marokko besetzten Westsahara derzeit vor allem?

Die Arbeit einer Innenministerin hier in den Flüchtlingslagern unterscheidet sich nicht von der in ganz gleich welchem Land. Es ist wichtig, dass die Ruhe bewahrt wird, die Stabilität und die Sicherheit. Es geht dabei nicht nur um die Gendarmerie oder die Polizei. Wir arbeiten mit der Allgemeinheit zusammen. Wir setzen nicht auf Gewalt, also auf Gefängnis und Strafen. Wir haben zum Beispiel über die extremistischen Bewegungen öffentlich gesprochen. Die meisten Probleme lassen sich durch Sensibilisierung, Informationen, Aufklärung lösen. Der Staat braucht die Unterstützung aller, wie erwartet wird, dass der Staat eingreift, wo es erforderlich ist. Es gibt auch eine starke Zusammenarbeit zwischen den Institutionen der Polisario-Front und den Bürgern.

Stimmt es, dass es in den Lagern nie ein größeres Verbrechen gab?

Seit es die Lager gibt, gab es in ihrer Geschichte einmal ein größeres Verbrechen, als Jugendliche einen anderen Jugendlichen töteten. Heute befinden wir uns in der besonderen Situation, dass seit den Geschehnissen vom 13. November 2020 der Krieg fortgeführt wird. Marokko versucht seit langem, auch in meinem Zuständigkeitsbereich Unruhe zu verbreiten. Das geschieht zum Beispiel über Drogen. Wegen des Krieges haben die Mengen abgenommen. Unsere Armee ist vor Ort und unterbindet den Schmuggel.

Um welche Drogen handelt es sich?

Haschisch. Marokko ist weltweit bekannt als Haschischexporteur. Es versucht auch Psychopharmaka einzuführen. Aber die große Mehrheit unserer Jugend ist gut ausgebildet. Hundert Prozent gehen zur Schule. 60 Prozent der Mädchen machen das Abitur. Bildung schützt die Jugend vor Drogen und anderen Dingen.

Wie können denn die Drogen hierher gelangen?

Es gibt vier Stellen, an denen der marokkanische Befestigungswall Durchgänge hat, Guerguerate ist ein weiterer Ort. Es gibt in der Armee des Königs Generäle, die solche Waren durchlassen. Sie werden durch Mauretanien, Mali und andere Länder weiterbefördert. Die Volksbefreiungsarmee hat Schmuggler mehrerer Nationalitäten verhaftet. Leider gibt es auch Sahrauis, die an dem Geschäft teilnehmen, sowohl aus den Flüchtlingslagern als auch aus den besetzten Gebieten.

Arbeiten die EU-Länder auch mit Ihnen zusammen?

Nein, im Gegenteil. Marokko erhält zum Beispiel in der Sache der Migration zahlreiche Hilfen von seiten der EU, aber es verwendet die Mittel am Ende gegen die Sahrauis. Es benutzt die Flüchtlinge, um seine Interessen durchzusetzen, indem es zum Beispiel bei Gelegenheit seine Grenzen unbewacht lässt. Das ist Erpressung nach der Devise: »Wenn wir ein Problem haben mit euch, dann lassen wir die Flüchtlinge durch!« Es bedient sich auch anderer Mittel, um Druck auszuüben. Marokko unterhält Verbindungen zu Gruppen von Dschihadisten in der Region. Bekannt geworden sind in der letzten Zeit der »Pegasus-« und der EU-Skandal »Marokko-Gate«, die beide die Handschrift des marokkanischen Geheimdiensts tragen.

In Spanien gibt es eine Initiative, den Sahrauis die spanische Staatsbürgerschaft anzubieten. Würden Sie einen solchen Schritt begrüßen?

Die Sahrauis, die unter der spanischen Kolonialherrschaft geboren wurden, sind Spanier. Es gibt daher schon von früher her Sahrauis, die über entsprechende Papiere verfügen. Die meisten befinden sich in den Lagern, wo viele jeden Kontakt zu Spanien verloren haben. Man kann Sahraui sein und eine andere Nationalität haben.

Welche Rolle spielt die Flüchtlingsproblematik?

Marokko benutzt die Migranten für seine Zwecke, nicht nur, um die EU unter Druck zu setzen. Auch versucht es neuerdings, Einwanderer aus Afrika für die marokkanische Armee und den Krieg in der Westsahara anzuwerben. Das ist eine gefährliche Entwicklung. Die einzige Lösung des Problems wäre eine Zusammenarbeit unter den afrikanischen Ländern. Aber die ganze Welt weiß, dass die Länder Afrikas ihre Ressourcen nicht im eigenen Interesse nutzen. Das Problem der Migration wird also weiterbestehen.