Nadine Weigel/dpa Augenweide Autobahn: Am sogenannten Ohmtaldreieck soll die A 49 auf die A 5 treffen (Nieder-Gemünden, 2.6.2022)

Von bundesweit 144 Autobahnausbauprojekten sollen 29 in Hessen durchgeführt werden – ohne Rücksicht auf Naturschutz. Nach diesen Beschlüssen der Bundesregierung appellieren Sie an den hessischen Verkehrsminister Tarek Al-Wazir von Bündnis90/Die Grünen, sie nicht umzusetzen. Hat er jemals auf solche Appelle reagiert?

Nein. Aus Koalitionsräson mit der Hessen-CDU hat er der Zerstörung des Dannenröder Waldes für die A 49 zugestimmt, ein milliardenschweres Autobahnprojekt aus der Mitte des letzten Jahrhunderts. Zur Freude der Straßenbaukonzerne wird es als vertraglich geregelte Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Hand und Unternehmen der Privatwirtschaft umgesetzt. Hinter den Kettensägen im Danni stand das Kapital. Die Grünen reden sonntags von der Verkehrs­wende, montags wird betoniert. In Zeiten der Klimakrise Autobahnen auszubauen ist das Gegenteil der notwendigen Verkehrswende. Der hessische grüne Verkehrsminister hatte immer Planungshoheit über die hessischen Autobahnen. Darüber hinaus hat der Ampelkoalitionsausschuss entschieden, dass der beschleunigte Autobahnausbau nur im Einvernehmen mit den betroffenen Ländern und Kommunen stattfinden darf. Ich fordere ihn auf, der »Asphalt statt Wald«-Politik unmissverständlich eine Absage zu erteilen, wenn er noch einen Hauch von ökologischem Bewusstsein hat.

Welche weiteren Autobahnprojekte stehen nach Abholzen des Dannenröder Waldes und des Fechenheimer Waldes bevor?

Die A 5 soll bei Frankfurt bis Friedberg zehnspurig ausgebaut werden. Bürgerinitiativen fürchten noch mehr Lärm, Gestank, Beeinträchtigung ihrer Lebensqualität und Enteignungen. Beim Ausbau der A 5 und A 67 bei Darmstadt könnten 300 Hektar Wald fallen. In der Folge werden weitere Blechlawinen entstehen. Wälder und Äcker zu asphaltieren ist in der Klimakrise unverantwortlich. Menschen, die zur Arbeit müssen, haben nicht genug Alternativen. Statt die ohnehin schon am Verkehrsinfarkt leidende Rhein-Main-Region zuzubetonieren, muss die Schiene Vorrang bekommen. Bus- und Bahnverkehr sollte ausgebaut werden.

Al-Wazir hat bislang geräuschlos mit der konservativen Hessen-CDU regiert. Ist zu erwarten, dass er vor der Landtagswahl in Hessen im Oktober etwas ändern will?

Grüner Anspruch und grüne Wirklichkeit klaffen auseinander. Sie haben der Einsetzung des ersten NSU-Untersuchungsausschusses nicht zugestimmt. Bei den Genehmigungen von Windkraftanlagen ist Hessen bundesweit Schlusslicht. Das schwarz-grüne Klimaschutzgesetz ist ein zahnloser Tiger. Menschen werden in Krisenregionen abgeschoben, sie wollen das Versammlungsrecht einschränken. Die Linke legt den Finger in die Wunde, wenn die Grünen in der Regierung ihre eigenen Überzeugungen in die Tonne treten.

Warum ist es laut Umfragen dennoch fraglich, ob Sie im Landtag weiter vertreten sein werden?

Die Umfragewerte sind bitter, aber eine Momentaufnahme. Bis zur Wahl sind es noch sechs Monate. Die Linke ist in Hessen gut verankert. Starke kommunale Fraktionen arbeiten täglich vor Ort für soziale Gerechtigkeit. Gewerkschaften, Sozial- und Umweltverbände und außerparlamentarische Bewegungen schätzen uns als verlässliche Bündnispartnerin. In 15 Jahren im Landtag haben wir einiges bewegt. Ohne Die Linke wären die Studiengebühren nicht gefallen, der erste NSU-Untersuchungsausschuss nicht eingesetzt. Es gäbe kein Gutachten, wie das privatisierte Uniklinikum Gießen und Marburg in öffentliches Eigentum zurückgeführt werden könnte. Wir kämpfen mit aller Kraft für den Wiedereinzug.

Die FDP lobt »marktwirtschaftlichen Klimaschutz«. Kann es so etwas geben?

Nein. Der Kapitalismus mit dauerhaftem Wachstum ist Ursache der Klimakrise. Konzerne und Superreiche befeuern sie mit ihrer verschwenderischen Lebensweise. Die Armen trifft es hart. Das bestehende Wirtschaftsmodell muss zugunsten einer sozialökologischen Produktionsweise überwunden werden. Das ist eine Klassenfrage.