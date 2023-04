Stefan Rousseau/PA Wire/dpa Nur Stella Assange (Mitte) wurde der Besuch in Belmarsh gewährt. Rebecca Vincent und Christophe Deloire von Reporter ohne Grenzen mussten draußen bleiben (London, 4.4.2023)

Sie wollten Julian Assange vor einer Woche zusammen mit seiner Frau Stella Assange in Belmarsh besuchen. Was ist passiert?

Ja, wir hatten alle Regeln und Verfahren befolgt, und das Gefängnis hatte uns den Besuch um am 4. April um 9.15 Uhr bestätigt. Sie müssen wissen, dass wir lange Monate gebraucht hatten, um bis dahin zu kommen. Als wir eintrafen, erklärte uns der Gefängnisbeamte, dass die Gefängnisleitung – ich zitiere – einen Hinweis erhalten habe, dass wir Journalisten sind, und sie die Entscheidung getroffen habe, uns nicht hineinzulassen. Wir versuchten zu erklären, dass wir als NGO dort seien, die Journalisten unterstützt. Wir baten dringlich darum, die Leiterin, Jenny Louis, zu sehen, um eine Lösung zu finden. Aber sie wollte nicht mit uns sprechen, und die Situation konnte nicht an Ort und Stelle gelöst werden – eine weitere Diskussion war nicht möglich.

Wie fügt sich das in die allgemeine Strategie ein, Julian Assange seine Grundrechte zu verweigern?

Dieser Fall ist lang und kompliziert, und Assange wurde in den vergangenen mehr als zwölf Jahren auf verschiedene Weise seiner Freiheit beraubt. Er sitzt seit vier Jahren im Belmarsh-Gefängnis und ist dort sehr isoliert. Er hat also ein Recht auf Besucher, und wir sind berechtigt, ihn zu besuchen. Aber in den vier Jahren, die er dort war, hatte er eigentlich nur eine Handvoll Besucher, die nicht zu seiner unmittelbaren Familie gehörten, teilweise wegen der Pandemie, denn es gab zwei Jahre, in der überhaupt keine Besucher zugelassen waren. Jetzt kann ihn seine Frau besuchen, aber er hat nur sehr wenig andere Besucher, was eine weitere Barriere darstellt, die seine Situation komplizierter macht und seine Isolation verschärft. Das macht es für Organisationen wie die unsere sehr schwierig, vernünftig an seinem Fall zu arbeiten. Und uns wurden schon zuvor Steine in den Weg gelegt, als wir beispielsweise versuchten, die Auslieferungsverhandlungen vor Gericht zu begleiten.

Und haben Sie das Gefühl, dass die Leitmedien diesem Fall, in dem ein Journalist wegen der Veröffentlichung von Fakten verfolgt wird, genügend Aufmerksamkeit schenken?

Der Fall Julian Assanges findet international große Beachtung, und manchmal berichten die internationalen Medien sehr gut über Aspekte des Falls. Als Aktivisten versuchen wir immer, Medienberichterstattung zu erreichen, aber manchmal kann es tatsächlich schwierig sein, Journalisten dazu zu bringen, über journalistische Themen zu berichten. Im Fall Assange kann ich zumindest für unsere Arbeit in London feststellen, dass es zeitweise schwierig ist, in Großbritannien Medienecho zu bekommen. Wenn Assange zum Beispiel aus dem Gericht oder aus dem Gefängnis kommt, gibt es deutsche, französische und australische Medien, aber meistens viel weniger britische Journalisten, die darüber berichten. Aber ja, es ist manchmal schwierig, Berichterstattung und auch die Solidarität der Medien zu bekommen, auf die man in diesem Fall hoffen würde. Vor allem angesichts der ernsthaften Konsequenzen, die er für die Arbeit von Journalisten und die Pressefreiheit hat.

Ist Ihnen bei Reporter ohne Grenzen jemals ein Fall begegnet, in dem Sie von den Behörden ähnlich behandelt wurden?

Nein, so etwas habe ich noch nie erlebt, und ich habe auch schon Prozesse in anderen Ländern verfolgt. Dieser Fall war, was die Gerichtsverhandlungen angeht, bei weitem der schwierigste, den ich und meine Kollegen je zu beobachten versucht haben. Wir gehen nicht oft in Gefängnisse, daher kann ich das schwer vergleichen, aber als britische Bürgerin hätte ich das sicher nicht erwartet. Ich hätte angenommen, dass die Behörden respektieren, dass wir ihre Verfahren befolgt, dass wir uns ordnungsgemäß angemeldet haben und dass sie uns Zugang gewähren.

Stella Assange konnte ihren Mann besuchen – haben Sie danach irgendwelche Informationen zu seiner Situation erhalten?

Sie hat sich nicht zu seinem Gesundheitszustand geäußert, aber sie sagte uns im Anschluss, dass er sehr enttäuscht darüber sei, dass er sich nicht mit Christophe Deloire und mir treffen konnte. Er wollte mit Leuten über seinen Fall sprechen, die die Kampagne für seine Freilassung unterstützen. Aber sie haben regelmäßigen Kontakt, und wir wissen, dass seine Familie und seine Frau ihn unterstützen.

Was werden Ihre nächsten Schritte sein, und wen sprechen Sie an erster Stelle an, um Assange aus dem Gefängnis zu bekommen?

Wir versuchen immer noch, ins Belmarsh-Gefängnis zu kommen. Wir haben uns erneut angemeldet und uns über die Art und Weise beschwert, wie mit uns umgegangen wurde. Julians Anwälte haben auch an die Gefängnisleitung geschrieben. Wir werden alle weiteren Gerichtsverfahren verfolgen. Im Moment warten wir darauf, dass der High Court entscheidet, ob er Julian Assanges Berufung gegen den Auslieferungsbeschluss annimmt, – das könnte jederzeit geschehen.

Unser Hauptaddressat ist weiterhin die US-Regierung, insbesondere Präsident Biden, denn er hat die Macht, diesen Fall jederzeit abzuschließen. Die US-Regierung darf Julian Assanges Auslieferung und Verfolgung nicht weiter vorantreiben. Wir rufen auch die australische Regierung an, denn Assange ist australischer Staatsbürger. Es gibt Berichte, dass sich Premierminister Albanese auf diplomatischer Ebene für ihn einsetzt. Wir können die australische Regierung also nur ermutigen, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um eine diplomatische Lösung zu erreichen, die seine unverzügliche Freilassung ermöglicht.