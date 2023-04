Dümmer raus als rein

Ute Langkafel/MAIFOTO Freidrehen auf der großen Bühne: Tim Freudensprung (l.) und Mehmet Yilmaz

Zum Abschluss seiner »Kriegstrilogie« vergeht sich Oliver Frljic am Berliner Maxim-Gorki-Theater an Heiner Müller. »Schlachten« nennt sich der Abend, an dem das Ausdrücken von Zigaretten in den Augenhöhlen von Babypuppen noch zu den zarteren Geschmacklosigkeiten gehört. »Germany’s Next Topopfer« ist eine weitere, überraschend setzt sich das Erdbeben in der Türkei und Syrien gegen Kriege wie in Syrien oder Jemen durch. Wen interessieren noch Unterschiede? Und ist das noch Kritik? Klar, es ist alles schlimm und grausam. Vor allem schockiert es. Diese undurchsichtige Soße aus Schocks ist das einzige Regiemittel, das Frljic einfallen will. Und weil er mit seinen Schocks auf der Theaterbühne die der Wirklichkeit noch übertreffen will, setzt er alles miteinander ins Unrecht: das Theater, die Wirklichkeit, seinen Gegenstand, Heiner Müller und das Publikum.

Es ist, um das vorwegzunehmen, ein Abend, bei dem man bei aller Vorsicht dümmer rauskommt als man reingeht. Das liegt daran, dass man von der Regie nicht als denkendes und fühlendes Wesen geachtet wird, sondern nur als Nervenbündel, das auf visuelle und akustische Maximalbefeuerung reagieren kann. Der Gipfel der Frechheit ist die dann nachgeschobene Pseudokritik: Erst werden verstümmelte Menschen und verhungerte Kinder im gesamten Raum großflächig ausgestrahlt – es wurden sogar noch zusätzliche Monitore installiert –, um sich mit einem darauf folgenden Zitat aus Susan Sontags »Das Leiden anderer betrachten« kokett gegen Kritik abzusichern. Man kann jemandem ansatzlos eine reinhauen. Sich dann aber frech grinsend hinzustellen und zu trällern, Gewalt sei keine Lösung, hat keine freundliche Replik verdient. Erstaunlicherweise wird dieser 75 Minuten andauernde Frontalangriff auf die Vernunft vom Publikum durchweg goutiert.

Von Heiner Müllers »Philoktet« bleibt ein von zwei Personen im Schnellzugtempo aufgeführtes Maskenspiel, bloß Atem holen, keine Verse sprechen und keine Pause zum Nachdenken lassen. Man kann sagen: Operation geglückt, Patient tot. Anderen Texten von Müller, unter anderem »Der Gastarbeiter«, ergeht es kaum besser. Frljic hatte bereits mit dem zweiten Teil seiner Trilogie, als er Bertolt Brechts »Mutter ­Courage und ihre Kinder« zum verwirrenden Leichenstapelwettbewerb verunstaltete, sein Desinteresse am Stoff bewiesen. Brechts clevere Fabel wurde zur infantilen Anklage: Der Krieg ist böse und gemein. Falsch ist das nicht, wird es aber dann, wenn man die Gesellschaft vernachlässigt, die aus bloßem Kalkül und nicht aus kindischer Gemeinheit in den Krieg steuert. Je mehr Frljic den Krieg mit den düstersten Farben und den krassesten Bildern zeichnet, desto mehr verliert er den Gegenstand seiner Kritik, und desto mehr wird es narkotisierender Selbstzweck. Man kann es nicht anders als zynisch nennen.

Noch die Anklage von moralischen Doppelstandards, beispielsweise in bezug auf den Irak und die Ukraine, wird bei »Schlachten« zum bloßen Spiel, ernsthaft behauptet wird nichts. Die Tonspur reicht von »Hitler, Hitler« über »Imagine« bis zu Kaiser Wilhelm II. Rede zur Zeitenwende von 1914: »Eine schwere Stunde ist heute über Deutschland hereingebrochen. Neider überall zwingen uns zu gerechter Verteidigung. Man drückt uns das Schwert in die Hand.« Leider versteht man nicht, was das soll. Auf einem Bildschirm flimmern Opferzahlen von Kriegen, exakt so abstrakt bleibt der gesamte Abend – trotz allem Aufwand, den er betreibt. Es ist schwer zu glauben, aber diese Kritik am Krieg kippt in seine Apologie, weil er ihn als schockierenden ästhetischen Gegenstand abfeiert, weil er auf perverse Weise »geil« ist und »kickt«. Endlich wieder freidrehen auf der großen Bühne. Unter seiner spektakulären Oberfläche zeigt sich der Abend zutiefst einverstanden mit der Gesellschaft, die er zu kritisieren vorgibt. Er suhlt sich in den Bildern des Schreckens, den diese hervorbringt. Das ist völlig untauglich für ein Theater gegen den Krieg. Was es heute bräuchte, wäre ein von Brecht und Müller kommendes Theater, das klüger wäre als die Gesellschaft, zugunsten einer anderen Gesellschaft.