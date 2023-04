Kleine Strömungskunde

imago images / Photo12 Punks der zweiten Stunde in Ostberlin 1982

Hätte ich es mir denken müssen? Vielleicht. Meine hirnzellenvernichtende Punksozialisation sowie der Umstand, dass ich vom Berliner Verbrecher-Verlag just die Druckfahnen zu einem Buch über DDR-Punk (Rezension folgt) erhalten hatte, veranlassten mich jedenfalls dazu, beim Macher des glossy Punkfanzines Ox, Joachim Hiller, nachzufragen, ob der vielleicht an einer Besprechung des Buchs interessiert wäre. Das Fanzine für »spannende Musik aus dem Underground« bzw. »jenseits des Mainstreams« habe ich früher immer wieder mal ganz gerne gelesen und konnte mir vorstellen, dass dies ein geeigneter Ort sein könnte, auf das Werk aufmerksam zu machen. Die Antwort folgte prompt: »hi norman, danke für deine mail. um es kurz zu machen: junge welt ist nichts, womit ich im geringsten zu tun haben will. ein unerträgliches drecksblatt. Grüße, joachim.«

So hatte ich das noch nicht gesehen, sondern bislang ganz anders. Die Mühe, den joachim von der Qualität der jW zu überzeugen und ihm ein Probeabo zu empfehlen, wollte ich mir nun nicht machen – wegen kostbarer Lebenszeit und so. Dass aber gar nicht das »Drecksblatt«, sondern ich schrieb, der sich bis jetzt nur in sehr dunklen Momenten als unerträglichen Drecksmenschen empfunden hatte, darauf hinzuweisen machte ich mir einen Satz lang dann doch die Mühe. Wieder kam prompt die Antwort, in der mir mitgeteilt wurde, dass die jW »komplett inakzeptabel« sei. Auch das war mir neu. Ich wünschte Herrn Hiller daraufhin alles Gute und noch viel Erfolg mit seinem Ox.

Ich glaube zwar wie gesagt nicht unbedingt, ein unerträglicher Drecksmensch zu sein. Aber was sagt es eigentlich über mich aus, dass ich für das »Drecksblatt« hier schreibe? Und was über das Punkfanzine zu 6,90 Euro, dass man da nichts schreiben darf, wenn man es auch hier tut? Politisch ist Ox offenbar so Untergrund wie Campino.