Gewerkschaft sitzt im Sattel

Michael Schick/IMAGO/

Erstmals seit Existenz der Dresdner Niederlassung von Lieferando haben Beschäftigte im März einen Betriebsrat gewählt. Die Wahlbeteiligung von 53,7 Prozent habe höher als in anderen Lieferando-Zweigstellen gelegen, erklärte Julius Hoffeins am Montag im jW-Gespräch. Hoffeins hatte dem Wahlvorstand vorgestanden und ist jetzt ordentlich gewähltes Betriebsratsmitglied. Unterstützt wurden die Beschäftigten von der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG). Bereits in ihrer Presseerklärung am Donnerstag hatte diese auf die Herausforderungen hingewiesen, die eine Betriebsratswahl bei einem Lieferdienst mit sich bringt.

Weil Beschäftigte »einzeln auf Fahrrädern unterwegs sind« und viele Minijobberinnen und Minijobber in dem Unternehmen arbeiten, sei es schwer, alle zu erreichen, hieß es darin. Verglichen mit dem Konzerndurchschnitt war die Wahlbeteiligung in der sächsischen Landeshauptstadt sehr hoch. So hatten in Leipzig 39 Prozent der Kolleginnen und Kollegen ihre Stimme abgegeben. In Dresden gingen zwei Listen um die insgesamt sieben Sitze bei der 120 Beschäftigte zählenden Zweigstelle ins Rennen. Sechs davon gingen an die Liste der NGG mit Namen »Workers Unite Dresden«.

Kritik am Unternehmen gibt es von seiten der Beschäftigten und der Gewerkschaft mehr als genug. Im Fokus liegen dabei Bezahlung und Arbeitsbedingungen, wie Hoffeins gegenüber jW erklärte. So sei es um die Sicherheit der ausliefernden Kolleginnen und Kollegen nicht gut bestellt. Zumindest teilweise könne das Unternehmen hier Abhilfe schaffen, etwa indem Beschäftigten ein E-Bike zur Verfügung gestellt würde. Auch die Wetterverhältnisse könnten für die Lieferfahrer zum Problem werden: Lasse das Wetter ein Ausliefern nicht zu, erhielten diese mitunter kein Geld. Veränderungen des Schichtsystems seien laut dem frisch gewählten Betriebsrat »nie wirklich transparent gewesen«.

Lieferando hat das Liefergebiet deutlich ausgeweitet. Wurde das Essen zunächst nur im unmittelbaren Stadtgebiet ausgefahren, müssen die Beschäftigten nun teilweise bis in die Dresdner Vororte fahren. Das belastet gerade jene, die mit einem einfachen Fahrrad unterwegs sind. Das Bonussystem des Unternehmens sorge, verbunden mit dem vergrößerten Liefergebiet, zu einem Absinken des monatlichen Lohns, kritisierte Hoffeins. Grundsätzlich könne man die monatlichen Einkünfte bei Lieferando immer dann aufbessern, wenn man mehr Auslieferungen pro Schicht schaffe.

Dieser Umstand führe im Zweifelsfall nicht allein zu Einkommenseinbußen, sondern gefährde auch die Sicherheit der Beschäftigten, erklärte Veit Groß im jW-Gespräch. »Wenn ich weiß, dass ein erheblicher Teil meines Einkommens aus einem Bonus besteht« und dieser nach Anzahl der Auslieferungen steige, »dann fahre ich auch risikobereiter«, so der zuständige NGG-Sekretär. Daher wolle die Gewerkschaft in der bundesweit angelegten Kampagne »Liefern am Limit« das Bonussystem »begraben« oder »wenigstens deutlich verändern«, so Groß. Nach Willen der NGG soll künftig niemand bei Lieferando weniger als 15 Euro pro Stunde verdienen. Hinzukommen sollen auch ein dreizehntes Monatsgehalt und sechs Wochen Urlaub, so Groß.