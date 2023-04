»Viele sind von der Außenwelt abgeschnitten«

Sven Hoppe/dpa Derzeit darf so ein Infobus nur auf das Zentrumsgelände, nachdem Betroffene ihn angefordert haben (München, 5.6.2019)

Ihrem Beratungsprojekt »Infobus für Flüchtlinge« wurde gerichtlich der regelmäßige Zugang zu sogenannten Zentren für Ankunft, Entscheidung, Rückführung verweigert. Eine entsprechende Klage des Münchner Flüchtlingsrats hat das Bundesverwaltungsgericht abgewiesen. Wie lautet die Begründung?

Das Gericht sah weder nach Bundesrecht noch nach EU-Recht eine gesetzliche Grundlage, auf der wir regelmäßigen Zugang haben durften, unsere Beratung direkt vor Ort anzubieten – mit der Ausnahme von Menschen, die uns eigens deshalb angeschrieben und nachgefragt haben. Letzteres ist aus unserer Sicht unrealistisch. Es schließt Asylsuchende aus, die über unser Angebot nicht Bescheid wissen, und es trifft kranke oder vulnerable Personen, die wir nicht direkt abholen können. Die Entscheidung widerspricht dem Charakter unseres aufsuchenden Beratungsprojektes, die Informationen dorthin zu bringen, wo sie benötigt werden. In der EU-Aufnahmerichtlinie ist ausgeführt, dass der Zugang für Nichtregierungsorganisationen gewährt sein muss. Das Gericht legt es aber so aus, dass wir nur im Einzelfall mit einer Anfrage des einzelnen Menschen dort beraten dürfen.

Was war Anlass für Ihre ­Klage?

Das Projekt des Infobusses gibt es seit mehr als 20 Jahren. Mit Ausnahme einiger Abstimmungsschwierigkeiten konnten wir ganz normal das Gelände der Zentren befahren. Erst als wir unser Beratungsangebot auf die Einrichtung in Ingolstadt ausweiten wollten, erteilten die Behörden uns ein allgemeines Betretungsverbot – abgesehen vom mandatierten Zutritt. Letzteren Kompromiss hatten wir ihnen schon erstinstanzlich vorm Münchner Verwaltungsgericht abgerungen. Es ist doch so: Viele Menschen können die deutsche Sprache noch nicht, weshalb wir Dolmetscher dabei haben. Sie kennen die Örtlichkeiten nicht, sind vielleicht erst wenige Tage in Deutschland. Und es wird immer bürokratischer. Wir wollen dagegen niedrigschwellige Beratung weiterhin auf dem Gelände anbieten.

Diese »Anker-Zentren« dürften keine isolierten, rechtsfreien Orte bleiben, argumentieren Sie. Was widerfährt Geflüchteten dort?

Meist sind die Sammelunterkünfte weit außerhalb der Stadt, also räumlich sehr isoliert. Es gibt feste Essenszeiten; die Menschen dort können ihren Tagesablauf nicht selber festlegen. Weil viele Personen in einem Zimmer zusammengepfercht, zugleich aber von der Außenwelt abgeschnitten sind, ergibt sich eine Vielzahl von Problemen. Es kommt zu Gewalt durch Securitys sowie untereinander. Abgesehen von Angehörigen der Kernfamilie können die Betroffenen in der Regel keine Besuche bekommen. Sie können schwer Beratungsangebote von außen annehmen.

Gilt die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes nur für Bayern?

Sie ermöglicht auch anderen Bundesländern, Beratungsprojekte auszuschließen. Dabei hat die Bundesregierung kürzlich in Paragraph 12 a Asylgesetz eine unabhängige Asylverfahrensberatung gesetzlich verankert und beschlossen, diese entsprechend zu fördern. Schlimmstenfalls bekommt also nun selbst eine staatliche geförderte Beratungsstelle kein Recht auf Zugang zu Unterkünften, um Beratungssprechstunden vor Ort durchzuführen. Das muss nun in einem Gesetz festgeschrieben werden, um restriktiven Behörden wie in Oberbayern einen Riegel vorzuschieben. Verantwortlich für all das aber ist in dem Fall die Regierung von Oberbayern und letztlich der bayerische Innenminister Joachim Herrmann von der CSU.

Wie geht es jetzt praktisch weiter?

Weil wir jetzt ausgesperrt werden, werden wir unsere Beratung weiterhin unmittelbar vorm »Anker-Zentrum« durchführen – was absurd ist, weil wir teilweise im Regen, im Matsch auf irgendwelchen Wiesen oder Parkplätzen in der Nähe von Bundesstraßen stehen. Aber wir versuchen gleichzeitig, Druck auf die Regierung in Oberbayern auszuüben, uns auf das Gelände zu lassen, und auch auf die Bundesregierung, das Gesetz entsprechend zu präzisieren.