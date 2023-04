Tatsächlich Genie

IMAGO/Cola Images Kenner schlechten Geschmacks: Umberto Eco

Manchmal ist es ja so: Man trifft wen und findet ihn nicht unsympathisch, aber anstrengend, rechthaberisch. Dann gibt es ein zweites Treffen. Die Vorfreude ist nicht sehr groß, auch weil eine lange gemeinsame Strecke ansteht. Dabei stellt man fest, dass man demjenigen doch mehr zustimmt, als nach dem knappen Erstkontakt angenommen.

Moritz Baßlers Buch »Populärer Realismus« ist die aufklärerische Autobahnfahrt nach dem ersten Mal. Denn ging in seinem Essay »Der neue Midcult. Vom Wandel populärer Leseschaften als Herausforderung der Kritik«, das Mitte 2021 in der Zeitschrift Pop. Kultur und Kritik erschien, unter Polemik und Verallgemeinerung noch viel Richtiges verschütt, holt der Dozent für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft an der Uni Münster mit seiner Monographie weit genug aus, um auch bei schreckhaften Kleingeistern wie mir eine große Portion Verständnis zu wecken.

Das Buch ist auch Reaktion auf die Reaktion – auf die »lebhafte Debatte«, die auf seinen Essay folgte, »deren Beiträge von begeisterter Zustimmung bis zu heftiger Ablehnung reichten«. Baßler traf mit seinem »Midcult«-Vorwurf einen wunden Punkt der zeitgenössischen deutschen Literatur, die »unter demokratischen Bedingungen unserer offenen Überflussgesellschaften als Dominante unserer Erzählliteratur« den Buchtitel gebenden »populären Realismus« etabliert hat.

Spricht der Autor vom »Midcult«, dann entlehnt er diesen Begriff bei Dwight Macdonald (1906–1982) und Umberto Eco (1932–2016). In Ecos »Die Struktur des schlechten Geschmacks« wird der »Midcult« als ein Modus Operandi beschrieben, der »zu suggerieren versucht, dass der Leser im Genuss dieser Reize eine privilegierte ästhetische Erfahrung vervollkommne«. »Diese Reize«? Laut Baßler eine »leicht gestelzte Sprache« ob des eigenen Anspruchs, »trotz einfacher realistischer Textur und Lesbarkeit zur Hochliteratur zu gehören«. Der »Midcult«-Autor und populäre Realist wolle an Kunst »im emphatischen Sinne partizipiere(n)«, dabei liefere er aber schlicht »gut verkäufliche Unterhaltungsliteratur«. Geschrieben, um übersetzt und verfilmt zu werden. Baßlers Beispiel: Daniel Kehlmann. Ein anderes Beispiel, das noch eindringlicher als der Autor des Erfolgsromans »Die Vermessung der Welt« (2005) auf das populär-realistische Charakteristikum der Serialität hinweist, ist der Norweger Karl Ove Knausgård (»Min Kamp«, 2009–2011).

Baßler bleibt allerdings nicht bei den alternden, weißen Männern; auch Anke Stelling (»Schäfchen im Trockenen«, 2018) und Olivia Wenzel (»1000 Serpentinen Angst«, 2020) zählt er zum Populär-Realistischen, das »Grundmuster des Trivialen« nutzt und daher eine »strukturelle Lüge« darstelle, »weil es die benannten Missstände letztlich auf die Existenz guter und schlechter Menschen zurückführt, also auf moralische Kategorien, wodurch die strukturellen gesellschaftlichen Probleme, die hier tatsächlich am Werk sind, narkotisiert werden«. Was mehrheitsdemokratisch durch Kaufentscheid die Masse der Literaturproduktion ausmacht und Nachfahren der klassischen Moderne an die Wand konkurriert, ist wiederum entmündigend gegenüber ihren Leserinnen und Leser: Sie kriegen Allgemeinplätze mit dazu sitzendem Adjektiv vorgekaut. Aber auch wenn Baßler korrekt das identitätspolitische Authentizitätsbuhei und das, wie er es nennt, »ästh-ethische« Verfahren kritisiert, wird er nicht grob. Für Mithu Sanyal, die in ihrem Roman »Identitti« (2021) eben nicht mit moralischer Eindeutigkeit operiert, findet er ausführliches Lob.

Und er schwelgt nicht in der Vergangenheit voll der Avantgarden. Auch wenn er Kehlmann für dessen Trivialisierung von Genies kritisiert und Alfred Döblin dagegenhält, der in »Berlin Alexanderplatz« (1929) mit physikalischen Einschüben den Lesefluss versperrt, das Lesen also zur Herausforderung macht, »tatsächlich Genie repräsentiert«, so geht Baßler auch in die Gegenwart und findet dort die »Kalkülromane«, wie er sie an Dietmar Dath angelehnt nennt. Nicht nur Daths »Gentzen oder: Betrunken aufräumen« (2021) findet sich darunter, sondern auch Werke von Wolf Haas. Ein pauschaler Hass also auf das »flott Geschriebene«, wie es einer meiner Dozenten am Hildesheimer Literaturinstitut, Thomas Klupp, nannte, wenn literarisches Schreiben alltagssprachlich daherkommt, ist das nicht. Vielmehr plädiert Moritz Baßler hier für einen »paradigmatischen Realismus«. Daths über das bestehende System hinausverweisenden sozialistischen Realismus 2.0 aber will er ebensowenig übernehmen, wie streng an Adorno und Barthes kleben und den Roman als Ware ansehen, die uns in einer ja weitgehend nur mittelbar auf Zwang ausgerichteten Konsumkultur ausschließlich untergejubelt würde. Der »paradigmatische Realismus« spiegele einen »Möglichkeitsraum« wider, statt sich Stereotypen und Kitsch zu bedienen. Die Formel dieser Literatur lautet: »A~Aʹ«.