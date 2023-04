Nachschlag: Überlebenskampf

ZUMA Wire/IMAGO Der Watamu-Nationalpark in Kenia ist als »Biosphärenreservat« der UNESCO ausgewiesen, die nun auch mit Netflix afrikanische Actionfilme produziert

Es ist spätestens seit der letzten Oscar-Verleihung bekannt, dass sich die Streamingplattform Netflix nun auch im Kunstbereich versucht. Jüngstes Beispiel ist der Episodenfilm »African Folktales Reimagined«. Der wurde sogar zusammen mit der Weltkulturorganisation UNESCO produziert. Wer nun aber Märchenhaftes erwartet, sehe sich vor. Gleich die erste Episode »Katera« des ugandischen Regisseurs Loukman Ali zeigt knallhart, wie sich eine junge Frau an ihrem Peiniger, der ihre Familie ruiniert und ihr Kind getötet hat, rächt. Das passt gut zum sonstigen Angebot von Netflix, in dem es von Zombie- und sonstigen Hau-drauf- und Überlebenskampffilmen nur so wimmelt. Und es täuscht durch das zauberhafte Ambiente darüber hinweg, dass Gewalt gegen Frauen in Afrika zumeist einem ganz »rationalen« Zweck dient und gezielt eingesetzt wird: Der Terror soll Platz schaffen für eine ungehinderte Ausbeutung des Kontinents. Das zeigt treffend ein anderer Film im Netflix-Programm, ­»City of Joy«. (jt)