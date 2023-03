Abschied genommen

Christian-Ditsch.de

Am Donnerstag würdigten 40 Besucherinnen und Besucher in der jW-Mailgalerie in Berlin das Vermächtnis des Diplomaten Heinz Langer. Er war am 22. Dezember 2023 verstorben. Die Karriere des ehemaligen Botschafters der DDR in Kuba, Guyana und Jamaika begann als Arbeiter im VEB Braunkohlekombinat Lauchhammer-Ost. Marion Leonhardt (Freundschaftsgesellschaft BRD-Kuba, l.), Verlag-8.-Mai-Geschäftsführer Dietmar Koschmieder (M.) und Dietmar Arndt vom Freundeskreis Heinz Langer (r.) erinnerten an den Genossen, musikalisch umrahmt von Lautaro Valdés. (jW)