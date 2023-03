»Wir müssen die Konzepte der 50er Jahre hinter uns lassen«

Arne Dedert/dpa Zu den am stärksten gestressten Baumarten zählt die Buche (Bad Sobernheim, 15.7.2020)

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir von Bündnis 90/Die Grünen hat vor einigen Tagen die »Waldzustandserhebung 2022« vorgelegt. Demnach leiden die hiesigen Bestände unter der ansteigenden Erderwärmung. Wie groß ist das Ausmaß des Waldsterbens bezogen auf das Gebiet der BRD?

Insgesamt verloren wir seit 2018 auf einer Fläche von 500.000 Hektar rund fünf Prozent aller Waldbäume. Der gesamte deutsche Wald ist unter Stress, nicht nur bestimmte Baumarten. Hitze, Dürre, Stürme, Schadinsekten und Waldbrände verursachten weitreichende Schäden. Es greift aber zu kurz, nur das Klima als Ursache für die kata­strophale Lage zu erklären. Ansonsten wäre eine große Menge der Bäume vielleicht krank oder tot, aber nicht gänzlich verschwunden. Auf holzwirtschaftliche Schäden reagiert die industrielle Forstwirtschaft oft mit radikalen Maßnahmen. Bestände werden kahlgeschlagen, komplett geräumt, teils gepflügt und danach voll mechanisiert neu bepflanzt.

Was muss sich an der wirtschaftlichen Nutzung der Wälder ändern?

Wir wissen schon lange, dass arten- und strukturarme Forste besonders stark unter den Auswirkungen der Klimakrise leiden. Wir müssen also die Forstkonzepte der 1950er Jahre endlich hinter uns lassen und die Entwicklung naturnaher Mischwälder zulassen. Deren Böden speichern große Mengen Wasser, verhindern Waldbrände und Hochwasser gleichermaßen. Sie verdunsten Wasser bei Hitze und tragen regional zu mehr Niederschlägen und kühlerer Luft bei. Widerstandsfähige Konzepte der Waldkultur würden auch unsere Gesellschaft in der aufziehenden Krise stabilisieren.

Statt dessen werden potentiell waldschädigende Praktiken staatlich subventioniert …

Geld kann Waldökosysteme stärken oder das Gegenteil bewirken. Derzeit passiert beides gleichzeitig. Einerseits fördert Özdemir private und kommunale Waldbesitzende seit 2022 jährlich mit 200 Millionen Euro, um den Wald »klimaangepasst« zu bewirtschaften. Andererseits subventionieren die Fördermittel der »Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur«, kurz GAK, die ökologie- und bodenschädigende Forstwirtschaft in ähnlicher Höhe: Sägen, Beräumen, Aufarbeiten, Begiften und der Einsatz industrieller Forstmaschinen. All das wird staatlich finanziert, wenn der Wald zuvor geschädigt wurde. Das ist schizophren. Die Entwässerung von Wäldern, das Befahren von Waldböden mit schweren Maschinen oder die vollständige Entnahme aller Biomasse: Dies gehört verboten, nicht gefördert.

Wie sinnvoll ist es da, das angeblich klimafreundliche Heizen mit Holzpellets zu propagieren?

Die Dosis macht das Gift. Der Markt für Pellets hat sich seit 2000 verzwanzigfacht. Die Erzählung einer Nutzung von unnützen Resten stimmt längst nicht mehr. Angebliche CO2-Reduktion beim Heizen mit Holz ergibt sich vor allem aufgrund der Bilanzierungsregeln auf dem Papier, jedoch kaum real. Der US-Pelletkonzern Enviva befeuert Kohlekraftwerke mit Stammholz und drängt in den deutschen Markt. Vergangene Woche übernahm der Braunkohlekonzern LEAG als Reaktion den größten deutschen Hersteller Wismar-Pellets GmbH. Beide Firmen setzen auf mehr Rohstoff durch Waldsterben. Private Pelletheizungen mit Förderprogrammen weiter anzureizen, ist nicht sinnvoll. Mit der Wärmepumpe gibt es längst eine für den Massenmarkt nachhaltige Alternative.

Auch Kohletagebau sowie Autobahn- und Flughafenausbau befördern großflächige Entwaldung.

Nicht nur darum geht es. Die sogenannte Dekarbonisierung kündigt im Rahmen der Energiewende einen Nachfrageboom nach holzbasiertem Kohlenstoff in völlig neuen Industriezweigen an, wie in der Nahrungsmittel-, Chemie- und Textilproduktion – vom Flugzeugbenzin bis zum Hemd. Auch die Bauwirtschaft will auf mehr Holz setzen. Das sehen wir als am wenigsten kritisch an, weil Holz so hochwertig und langlebig eingesetzt wird. Das Grünen-geführte Bundeswirtschaftsministerium stellt derzeit zumindest die richtigen Fragen zu einer neuen Biomassestrategie: Welche Einsatzmöglichkeiten sind für den knappen Rohstoff sinnvoll und wie steuern wir den Markt dorthin?