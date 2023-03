Wie man Arbeit besser verteilt

Silas Stein/dpa Hier gibt es die Viertagewoche: Firma Gaßner Sanitär, Heizung, Fliesen in Denkingen, Baden-Württemberg

Eine kürzere Arbeitswoche bei vollem Lohnausgleich – das war einst eine Forderung, die höchstens von kleinen linken Parteien erhoben wurde. Inzwischen liegt das Thema im Trend und wird breit diskutiert. Zahlreiche Betriebe experimentieren mit der Viertagewoche und können dabei auf die Unterstützung der IG Metall zählen.

Im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) erklärte IG-Metall-Chef Jörg Hofmann das Modell am Sonnabend zur Möglichkeit, dem Fachkräftemangel in der BRD zu begegnen. Während die einen 40 oder mehr Stunden in der Woche arbeiteten, müssten andere sich mit Teilzeit oder mit einem Minijob zufriedengeben. Wenn man von ihnen die Hälfte »in eine verkürzte Vollzeit mit vier Tagen bringen« könnte, dann entstünde »ein Arbeitskräftepotential von mehreren hunderttausend Beschäftigten«.

Weitere erwartbare Effekte: Die Beschäftigten würden nicht so oft krank und müssten seltener aus gesundheitlichen Gründen aus dem Arbeitsleben ausscheiden, bevor sie das gesetzliche Rentenalter erreicht haben. »Zudem können wir damit die Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch dort stärken, wo Homeoffice nicht möglich ist: in der Produktion, im Handwerk, im Außendienst«, so Hofmann.

Bei der Kapitalseite stößt Hofmann damit nicht auf taube Ohren. Weniger Krankheitstage und eine höhere Produktivität verspricht man sich in den Chefetagen von der Viertagewoche. Vielerorts werden bereits flexible Arbeitszeitmodelle ermöglicht. »Wer Millennials und die Generation Z für sein Unternehmen gewinnen will«, komme nicht an solchen Modellen vorbei, fasste kürzlich der Branchendienst IT Business zusammen.

Zwei Industriebetriebe, die mit einer Viertagewoche experimentieren, werden in dem Bericht als Beispiele vorgestellt. Ihnen gelingt es auch deshalb, das neue Modell umzusetzen, weil in vielen Industriebetrieben ohnehin keine 40 Stunden pro Woche mehr gearbeitet wird. So arbeiten die Beschäftigten an vier Tagen eine halbe oder eine ganze Stunde länger und dafür haben sie drei Tage in der Woche frei. Dank guter Planung der Arbeitsprozesse wird genausoviel produziert wie zuvor – bei sinkenden Kosten, denn auch energieintensive Maschinen können einen Tag länger abgeschaltet bleiben.

Von ähnlichen Erfolgsgeschichten – etwa aus der Dienstleistungsbranche – berichtete der Münchner Merkur am Donnerstag. Die Inhaberin eines Friseursalons äußerte sich positiv zu dem neuen Arbeitszeitmodell. Ihre Beschäftigten seien deutlich erholter und gingen motivierter an die Arbeit; der Umsatz habe sich auch nicht verringert. Von einer gestiegenen Motivation der Mitarbeiter sprach auch eine Baufirma für Poolabdeckungen.

Dass eine Viertagewoche nicht allein für gute Arbeitsbedingungen sorgt, ist auch klar. So berichtete der MDR Thüringen kürzlich von einem kleinen Industriebetrieb, bei dem das neue Modell nicht dazu führte, dass der Krankenstand zurückging oder sich mehr Menschen für einen Arbeitsplatz bewarben. Da das Unternehmen von einem achtstündigen Arbeitstag auf einen neunstündigen umstellte, stieß das Modell auch nicht bei allen Beschäftigten auf Zustimmung.

Die Skepsis in der Wirtschaft bleibt auch ohne Negativbeispiele groß. Der Präsident der Arbeitgeber und Wirtschaftsverbände Sachsen-Anhalt (AWSA), Marco Langhof, erklärte die Debatte kürzlich in der MDR-Sendung »Fakt ist!« zu einer Luxusdiskussion. Es gehe jetzt darum, die Gesellschaft am Laufen zu halten – die größten Umwälzungen stünden erst noch bevor. Nämlich, »wenn pro Jahr 400.000 Wohnungen gebaut, 500.000 Wärmepumpen installiert und alle fünf bis sechs Tage ein Windrad aufgestellt werden soll«.

Aus Sicht von IG-Metall-Chef Hofmann müssten sich trotzdem auch die Betriebe im Handwerk Gedanken über flexible Arbeitszeitmodelle machen. Ein Schlüssel zum Erfolg wäre mehr Kooperation. »Handwerksbetriebe stehen vor der Wahl: wachsen oder weichen«, so Hofmann. Wachsen könne man auch mittels Kooperation, und so entstünden Spielräume für Modelle der Viertagewoche.