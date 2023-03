Auswärtssieg für Kleberisten

Aaron Karasek/aal.photo/imago Sagt mal, wollt ihr euch nicht auch um die ARD kümmern? Erfolgsmodell Krisenkleber

Klimaaktivisten der Letzten Generation haben erfolgreich einen Münchner Dudelsender gekapert. Nach einer Straßenblockade am 14. März versprach »Morning Mike«, der Frühsendungsmoderator von Radio Gong 96.3, den Kleberisten unbegrenzte Sendezeit, wenn sie im Gegenzug auf eine weitere, für den nächsten Tag angekündigte Aktion verzichteten. Die Klimaschützer gingen auf den Deal ein und durften also am 15. März on air ausführlich ihr Anliegen vertreten. Auf der Homepage der Privatfunkstation ist ein 17 Minuten langer Mitschnitt hinterlegt. Der besagte Morgenmichel trug dabei freundlich die üblichen Totschlagargumente der Benzinkistenumarmer vor, die die Aktivisten ebenso leicht versenkten wie das Genöle einer Kindsmutter, die einmal mit ihrem fiebrigen Nachwuchs auf dem Weg in die Klinik im Stau stehen musste. Das Kind hat überlebt und wenn sich die Querulanten von der Letzten Generation durchsetzen, dann hat es vielleicht sogar eine Zukunft. Vielleicht sollte man auf ähnliche Weise die ARD-Krise bekämpfen. Zum Beispiel damit drohen, sämtliche Bratwürste in Mitteldeutschland mit Ketchup zu vergiften, wenn der unsägliche MDR nicht endlich damit aufhört, kommerzfunkartigen Heimatschmus auszustrahlen.

Die geplante Einsparung des Rundfunksymphonieorchesters Wien ist vom Tisch. Der ORF-Stiftungsrat sollte am Donnerstag eigentlich das Aus des renommierten Orchesters beschließen, wurde aber kurz zuvor von der österreichischen Bundesregierung zurückgepfiffen.

Zu den Programmvorschlägen: Orange 94.0 bringt anlässlich des Doppeljubiläums 100 Jahre Radio in Österreich und 25 Jahre Freies Radio in Wien die dreistündige Sondersendung »Das Recht auf Radio« mit Vorträgen und Diskussion zur Arbeiter­radiobewegung, der Radiopiraterie und dem Freien Rundfunk (Mi., 17 Uhr). Auf der »Schwulen Welle« von Radio Dreyeckland wird die Geschichte des legendären »Warren Cup« erzählt. Das ist ein zweitausend Jahre alter römischer Silberkelch mit explizit dargestelltem Männersex, der seit einiger Zeit die Besucher des Britischen Museums schockiert (Do., 9.30 Uhr, und Fr., 13.30 Uhr). Das WDR-»Zeitzeichen« wird am Sonnabend enthüllen: »Nostradamus prophezeite das Internet«! Der Meister vorhersagte demnach 1523 wörtlich: »Am Ende wird ein Sturm der Fäkalien sie verschlingen!« Steht so in der Programmankündigung. Die Gründung des MDR soll also nicht der einzige Aprilscherz in der ARD-Geschichte bleiben (Sa., 9.45 Uhr, WDR 5, und 17.45 Uhr, WDR 3).

DLF Kultur präsentiert das Hörspiel des Monats Januar, »Wes Alltag Antwort gäb« von Gesche Piening (Ursendung, BR/DLF Kultur 2023, Sa., 20.05 Uhr). In »Kakadu« gibt es am Sonntag in der Früh die Antwort auf die Frage »Warum fallen Vögel beim Schlafen nicht vom Baum?« (So., 7.30 Uhr, DLF Kultur) und etwas später in »Klassik für Kinder« auf RBB Kultur Strawinskys »Feuervogel« (So., 9.05 Uhr). Der reaktionäre königlich bayerische Amtsgerichtserfinder Georg Lohmeier hat auch höchst unterhaltsame Hörspielvorlagen abgeliefert, zum Beispiel für den Klassiker »Die Bulldogbraut« von 1953 (So., 15.05 Uhr, BR, und Mo., 20.05 Uhr, BR). Auch alt, aber gut: die Aufführung der vergnüglichen Oper »Arabella« von Richard Strauss mit Julia Varady, Dietrich Fischer-Dieskau und dem Bayerischen Staatsorchester (BR 1981, So., 20.04 Uhr, WDR 3). Und in der Reihe »Die Mauerstadt – Wildes Westberlin« erinnert Johannes Nichelmann in »Der Bordellkönig« an den famosen Puff- und Baumafioso Otto Schwanz von der Frontstadt-CDU (Casino Royal/Studio Jot 2020, Mo., 19.05 Uhr, RBB Kultur).