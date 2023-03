»All das kann für Anmelder eine Hürde darstellen«

Oliver Berg/dpa Keine hessische Spezialität: Innenministerien mögen Versammlungsgesetze möglichst scharf (Düsseldorf, 8.12.2021)

Hessens Regierung aus CDU und Bündnis 90/Die Grünen hat vergangene Woche das sogenannte Versammlungsfreiheitsgesetz durch den Landtag gebracht. Sie halten das neue Gesetz für verfassungswidrig. Warum?

Befürworter sagen, das neue Gesetz sorge für größere Rechtssicherheit. Das mag sein. Jenseits freundlicher Formulierungen, die die Versammlungsfreiheit für schützenswert erklären, greift es aber weiter in die Versammlungsfreiheit ein als das bislang geltende Bundesgesetz. Bereits bei der Anmeldung kommt es zu einer umfassenden Bürokratisierung. Das im Gesetz vorgesehene »Kooperationsgespräch« tut so, als stünden Behörde und Anmelder auf einer Ebene. Von gleichwertigen Gesprächen zwischen beiden kann aber keine Rede sein.

Widerspricht das nicht Artikel 8 des Grundgesetzes, wo es heißt: »Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln«?

Ja, das war schon nach dem Bundesgesetz ein Problem und hat sich verschärft. Weiterhin fragwürdig ist, dass eine namentliche Nennung der Ordner gegenüber der Versammlungsbehörde stattfinden muss. All das kann eine Hürde darstellen, wenn es darum geht, eine Versammlung anzumelden. Laut Verfassungsgericht sollen Versammlungen »ein Stück ursprünglich-ungebändigter unmittelbarer Demokratie« sein, also nicht durchreglementiert und unter staatlicher Aufsicht.

Streitpunkte waren das präventive Abfilmen von Versammlungen durch die Polizei sowie das Verbot des Mitführens bestimmter Gegenstände wie Helme – ein gängiges Kundgebungsaccessoire etwa bei der IG Metall – oder Sonnenbrillen.

Sogenannte Schutzausrüstung war auch bisher verboten. Zwar muss die Durchsetzung des Verbots, anders als in Nordrhein-Westfalen, in Hessen von der Behörde angeordnet werden. Das heißt aber nur, dass man von der Auslegung der Behörde abhängig ist, was denn verbotene Schutzausrüstung sein soll. Das Abfilmen von Teilnehmern einer Versammlung war früher nur aus gewichtigen Gründen möglich und ist es weiterhin. Präventiv sind jedoch »Übersichtsaufnahmen« möglich, wenn einzelne Demonstrierende nicht erkannt werden können. Doch auch auf diesen Aufnahmen ist eine Identifizierung zumindest technisch möglich. Das Problem ist: Jede Form des Sichtbarmachens kann abschreckende Wirkung haben, an der Versammlung teilzunehmen.

Gegen das geplante hessische Gesetz wurde demonstriert, weil die Polizei immer wieder in Versammlungen hineinstürmt – und das danach wohl auch darf?

Das Reinrennen der Polizei war nie erlaubt und ist es auch weiterhin nicht. Ob die Behörden die Möglichkeit zum Entfernen einzelner Störer als Vorwand nutzen werden, um massiv in Versammlungen einzubrechen, wird sich zeigen. Auch wie die Behörden das neue Militanzverbot anwenden, das auf das äußere Erscheinungsbild einer Versammlung abstellt, bleibt abzuwarten. Geschützt sind nach dem Grundgesetz nur »friedliche« Versammlungen. Das heißt aber nicht, dass diese Demonstrationen nicht eine grundsätzliche Ablehnung des Staates zum Ausdruck bringen dürfen.

Aktive der Klimaschutzbewegung beklagen ständig Verletzte durch Polizeigewalt. Wird versucht, Protestkultur per Gesetz kleinzukriegen?

Hier geht es eher um eine gesellschaftliche Stimmung. In Frankreich beispielsweise gibt es völlig andere Maßstäbe als hierzulande, was legitimen Protest angeht. Das hessische Gesetz dürfte der Polizei aber keine Vorwände geben, noch stärker einzugreifen.

Droht für linke Demonstrierende Gefahr, zumal in Hessen zahlreiche Fälle extrem rechter Gesinnung bei der Polizei offenbar wurden?

Jede Ausdehnung von Befugnissen der Versammlungsbehörden und der Polizei ermöglicht auch Missbrauch.

Welche Absicht erkennen Sie hinter den Verschärfungen?

Man versucht auszutesten, bei welchen Einschränkungen der Versammlungsfreiheit die Gerichte mitgehen. Hohe Schutzstandards des Bundesverfassungsgerichts, etwa mit dem Brokdorf-Beschluss von 1985, könnten sukzessive aufweichen.