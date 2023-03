Von Nein-Stimmen überrascht

Christophe Gateau/dpa Betretene Gesichter und Tränen: Aktivisten Luisa Neubauer (l.) und Julian Zuber (r.) auf der Wahlparty (Berlin, 26.3.2023)

Es klingt nach einem großen Erfolg. »Danke für 442.210 Stimmen. Fünf Prozent stimmen für Klimavolksentscheid«, schreiben die Unterstützer des Volksentscheids »Klimaneutrales Berlin 2030« am Montag auf ihrer Website. Doch auf der Wahlparty am Sonntag abend herrschten lange Gesichter und maßlose Enttäuschung vor. Denn der Volksentscheid, der das Ziel der Klimaneutralität der Bundeshauptstadt per Änderungen des Klimaschutz- und Energiewendegesetzes um 15 Jahre auf 2030 vorziehen wollte, war trotz einer millionenteuren, von US-Stif­tungen wesentlich mitfinanzierten Kampagne gescheitert.

Zwar beteiligte sich rund ein Drittel der Wahlberechtigten. Doch das nötige Quorum wurde nicht erreicht: Um Gesetzeskraft zu erlangen, hätte ein Viertel der Wahlberechtigten – mindestens 608.000 – für den Gesetzesvorschlag stimmen müssen. »Wir haben eine Mehrheit für schnelles Klimahandeln in Berlin. Das ist ein Erfolg«, kommentierte Jessamine Davis am Montag gegenüber junge Welt. »Hätte die Innenverwaltung den Wahltermin mit der Wiederholungswahl zusammengelegt, hätten wir das Quorum erreicht und gewonnen«, ist sich die Sprecherin der Initiative Klimaneutrales Berlin sicher. Die SPD-geführte Verwaltung hatte das abgelehnt.

Ein Blick auf die Stimmverteilung zeigt, dass die Jastimmen in den Innenstadtbezirken vorne liegen, in Friedrichshain-Kreuzberg etwa mit einem Spitzenwert von 77 Prozent, während die Außenbezirke mehrheitlich ablehnend votierten. »Das Signal, das um die Welt gehen sollte, wurde in den Spandauer und Reinickendorfer Vorgärten zwischen Swimmingpool und SUV erfolgreich abgewürgt«, machte die grünliberale Taz am Montag schnell die Schuldigen aus. Allerdings war die Ablehnung in dem durch Großsiedlungen geprägten Randbezirk Marzahn-Hellersdorf mit 71,4 Prozent Neinstimmen am höchsten.

Gleichermaßen erstaunt und entsetzt zeigten sich Unterstützer des Volksentscheids darüber, dass deutlich mehr Menschen als erwartet mit »Nein« gestimmt hatten, obwohl es – wie die Taz meint – doch gar »keine Gegenkampagne gab«. Im urbanen Milieu in Kreuzberg oder Prenzlauer Berg war davon in der Tat nichts zu spüren. Kurz vor der Abstimmung hatten lediglich einzelne linke Stimmen wie der Bezirksverordnete Moheb Shafaqyar von der Partei Die Linke gewarnt, ein zukünftiger CDU-geführter Senats könnte unter Verweis auf Klimaziele bei Beibehaltung der Schuldenbremse drastische Kürzungen im Sozialbereich rechtfertigen.

Doch Boulevardzeitungen wie das Springer-Blatt B. Z. hatten mit dem Gespenst drohender Fahr- und Heizungsverbote Stimmung gemacht. Insbesondere Rechte, die sich Sonntag abend in sozialen Medien vor allem an den Tränen der bekannten Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer (Bündnis 90/Die Grünen) auf der Wahlparty ergötzten, hatten in der Abstimmung eine Gelegenheit gesehen, den ihnen verhassten »Grünen und Klimaklebern« eine Niederlage zu bereiten.

Viele Gegenstimmen seien auf die Lobbyarbeit fossiler Kräfte zurückzuführen, die Klima- und Armutskrise gegeneinander ausspielten, vermutete Davis gegenüber jW. »Die Leute hatten Angst, dass ihnen Sachen weggenommen werden, auf die sie bei der aktuellen Gestaltung unserer Stadt angewiesen sind.« Hier hätte das Bündnis – dem Klimaschutzaktivisten wie Fridays for Future, Parteijugendverbände wie die Jusos und diverse NGOs, aber keine Gewerkschaften angehören – positive Beispiele von klimaneutralen Städten wie Kopenhagen oder Paris, die die Lebensqualität der Bewohner gesteigert haben, stärker betonen müssen, meinte die Aktivistin selbstkritisch.