Ungeklärter Arbeitertod

Ying Tang/NurPhoto/imago

Am 17. Oktober 2022 wurde Refat Süleyman tot in einem Schlackebecken des Thyssen-Krupp-Stahlwerks in Duisburg gefunden. Drei Tage nachdem er vermisst gemeldet worden war. Fünfeinhalb Monate später sind die gleichen Fragen ungeklärt. Warum wurde das Verschwinden von Refat nicht sofort gemeldet? Warum befand er sich an seinem dritten Arbeitstag in einem Hochrisikobereich? Am Sonntag demonstrierten einmal mehr Hunderte Menschen vor der örtlichen Staatsanwaltschaft und forderten eine umfassende Untersuchung des Todes. (jW)