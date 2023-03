Yevgeny Volokin/REUTERS Protest gegen ein gemeinsames Manöver von ukrainischen und NATO-Seestreitkräften in Odessa (6.6.2011)

In der neuesten Ausgabe des von der Tübinger Informationsstelle Militarisierung (IMI) herausgegebenen Magazins geht es um den Schwerpunkt »Zeitenwende«, also die neue Qualität des Aufrüstungs- und Militarisierungsdiskurses nach dem russischen Angriff auf die Ukraine.

Jürgen Wagner analysiert in seinem Beitrag zu »Vorgeschichte – Verlauf – Interessen – Waffen!« ausführlich Hintergründe und Entwicklungen des Krieges in der Ukraine. Russland habe mit dem Angriff »einen Großteil der Schuld an der katastrophalen Situation« auf sich geladen; gleichzeitig sei zu betonen, »dass dieser Krieg auch eine Vorgeschichte hat, die von einer nicht vernachlässigbaren Mitverantwortung erzählt, die nicht bei Russland liegt, sondern bei der Politik des Westens«. Die »Ursünde« bestehe darin, dass der Westen die Russland Anfang der 1990er Jahre gegebenen Sicherheitsgarantien nicht realisiert habe. Die »besonders fatale« Entscheidung der NATO von 2008, Georgien und der Ukraine eine Beitrittsperspektive zu eröffnen, sei in Moskau als »existentielle Bedrohung« verstanden worden. Das habe man im Westen auch genau gewusst.

Nach der 2014 losgebrochenen bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzung in der Ukraine wurde vom Westen zwar ein Waffenstillstandsabkommen ausgehandelt, die ukrainische Regierung weigerte sich aber in der Folge, die Kernbestandteile des Abkommens umzusetzen und rüstete sich statt dessen mit westlicher Hilfe umfassend auf. Und nun gieße der Westen, so Wagner, weiter Öl ins Feuer – nicht nur durch die Torpedierung der im März 2022 offenbar kurzzeitig möglichen Waffenstillstandslösung. Wie der Autor nicht ohne Bitterkeit konstatiert, laufe die derzeitige Politik der prinzipiellen Ablehnung von Verhandlungen letztlich auf einen lang andauernden und immer mehr Opfer fordernden Abnutzungskrieg hinaus, dessen einziger »Sinn« darin bestehe, eine möglichst weitgehende Schwächung Russlands zu erreichen.

Thomas Haschke thematisiert die forcierte personelle Aufstockung der Bundeswehr. Diese sei derzeit allerdings noch weit von ihrem anvisierten Personalstand entfernt und verfolge eine immer aggressiver werdende Anwerbestrategie – auch in Schulen unter noch nicht Volljährigen. Allein im Jahre 2022 wurden offiziell 1.773 minderjährige Soldatinnen und Soldaten gemeldet, das sind fast zehn Prozent der neu Rekrutierten. Nicht wenige von ihnen würden der Bundeswehr aber nach kurzer Zeit wieder den Rücken kehren. Das Militär biete nämlich langfristig gesehen keine berufliche Perspektive. Gesucht würden junge Menschen bis zum Alter von 30 Jahren – danach sei man für das Schlachtfeld zu alt.

Um die Folgen des Ukraine-Krieges für die arabische Welt geht es in dem Text von Jacqueline Andres. Autoritär regierte Regime würden infolge der gegen Russland gerichteten Sanktionen Riesengewinne einfahren; in anderen Regionen herrsche infolge des Ausbleibens ukrainischer Weizenlieferungen Hunger. Schreckensbilder vom ukrainischen Kriegsschauplatz sorgten in den Medien regelmäßig für Empörung, während ähnliche Bilder aus Syrien und aus dem Jemen mehr und mehr ignoriert oder mitunter sogar bewusst falsch dem Ukraine-Krieg zugeordnet würden.

Eine ausführliche und sehr lesenswerte Analyse der zum Teil sehr tiefgreifenden wirtschaftlichen Folgen von Krieg und Sanktionen für die Länder des globalen Südens liefert dann Pablo Flock. Eine Verlängerung des vom Westen geführten Wirtschaftskrieges gegen Russland könnten sich, so wird gezeigt, diese Länder ganz einfach nicht leisten. Franz Nadler liefert wenig bekannte Zahlen aus dem Ukraine-Krieg: Es gibt in beiden direkt beteiligten Staaten nicht wenige Leute, die sich ungeachtet zunehmender Repression dem Kriegsdienst gezielt verweigern.