»Wir wollen Lehren für die Gegenwart ziehen«

gemeinfrei Reichswehrsoldaten schikanieren Arbeiter bei einer Barrikade (Hamburg, Oktober 1923)

Ihr Bündnis hat eine Veranstaltungsreihe zu 100 Jahren »Hamburger Aufstand« organisiert. Wie ist die bisherige Resonanz?

Lea Rutkowska: Angefangen haben wir mit einer öffentlichen Filmvorführung im 3001 Kino. Davor gab es nur interne Bildungsveranstaltungen. Wir haben den Defa-Film »Thälmann – Sohn seiner Klasse« gezeigt. Der Andrang dort war überraschend groß, der Kinosaal war randvoll und einige Gäste mussten stehen. Da für uns vorher nicht einzuschätzen war, wie groß das Interesse an diesem Thema ist, haben wir daraus ein positives Fazit gezogen. Auch unsere Veranstaltungen über Frauen im Aufstand um den 8. März waren gut besucht.

Welche inhaltlichen Schwerpunkte setzen Sie?

Joshua Loehr: Da wir ein Bündnis aus unterschiedlichen kommunistischen und antifaschistischen Gruppen sind, arbeiten wir auch zu diversen Themen, die mit dem Aufstand zu tun haben, etwa zur Rolle der Frauen. Im Oktober findet zum Jahrestag eine Veranstaltung der DKP statt, auf der die historischen Ereignisse noch mal aufgegriffen werden. Dann gibt es am 30. April das Klassenfest, das ist ein eintägiges Festival in Hamburg, das jährlich von Kommunistinnen und Kommunisten organisiert wird. Dazu kommen Themenabende und Stadtteilspaziergänge. Es wird auch Lesungen geben: So kommt eine Biografie heraus über Martha Naujoks, eine Beteiligte am Aufstand. Und es gibt ja die Reportagen der sowjetischen Journalistin Larissa Reissner. Uns geht es bei all dem darum zu zeigen, wie das Bild vom Aufstand gezeichnet wird, wie wir dazu stehen und vor allem, welche Lehren wir aus dem Hamburger Aufstand ziehen können.

L. R.: Die meisten politischen Ereignisse in Hamburg, die für Kommunisten interessant sind, werden dieses Jahr im Lichte der Erinnerung an den Aufstand gesehen. Wir haben uns so auch an der Demonstration zum Tag der politischen Gefangenen am 18. März als Bündnis thematisch eingebracht.

Sie verbinden also das Gedenken mit gegenwärtigen politischen Ereignissen?

L. R.: Auf jeden Fall. Wir wollen den Aufstand nicht bloß als historisches Ereignis betrachten, sondern Lehren daraus für die Gegenwart ziehen. Politisch haben wir 100 Jahre später eine ähnliche Ausgangslage – was fehlt, ist das Klassenbewusstsein und die daraus folgende Massenbewegung und -organisation. Vergleiche zu ziehen, kann uns bei unseren heutigen Kämpfen helfen.

Inwieweit finden sich im Hamburger Stadtgebiet heute noch Erinnerungen an die Ereignisse vor 100 Jahren?

J. L.: Es existieren mehrere Tafeln, die an antifaschistische Widerstandskämpfer erinnern, darunter an Teilnehmer des Aufstands. Prominentestes Beispiel ist wahrscheinlich Fiete Schulze. Sowohl für ihn als auch für Ernst Thälmann gibt es Stolpersteine. Doch von der bundesrepublikanischen Geschichtsschreibung wird der Hamburger Aufstand eher kritisch behandelt – im Rahmen der geschichtsrevisionistischen Erzählung von der Zangenkrise, d. h. der angeblichen Bedrohung der bürgerlichen Republik von links und rechts.

L. R.: Das Thema wird etwa von lokalen Geschichtswerkstätten bei Forschungen zur Stadtteilgeschichte kaum beachtet, obwohl viele Viertel stark von der Arbeiterbewegung geprägt sind. Und selbst bei vielen Kommunisten ist unserer Erfahrung nach wenig Wissen über den Aufstand vorhanden, im Unterschied zur Novemberrevolution.

Von offizieller Seite wird es wohl kein Programm zum 100. Jahrestag geben?

L. R. Es gibt einen Zusammenschluss von Museen, bei dem wir auch als Bündnis waren, allerdings ist hier nicht viel zu erwarten. Beim Museum für Hamburgische Geschichte wurde wohl darüber diskutiert, den Hamburger Aufstand mit der sogenannten friedlichen Revolution zu verbinden, also eine Verbindung herzustellen zwischen den bösen, gewalttätigen Kommunisten damals und der ebenso bösen DDR. Dass öffentliche Institutionen von Antikommunismus durchsetzt sind, sollte uns aber nicht wundern. Gleichzeitig wettert etwa die Hamburger Morgenpost sehr stark gegen die Ereignisse vor hundert Jahren.