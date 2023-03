Empörung und Panikmache

Sachelle Babbar/IMAGO/ZUMA Wire Arbeitermacht scheint die Gegenseite herauszufordern (München, 21.3.2023)

Ein bundesweiter Warnstreik wird von zwei DGB-Gewerkschaften vier Tage vorher angekündigt, und alle rasten aus. »Jetzt holen die Gewerkschaften ihre Folterwerkzeuge aus den Schubladen«, verkündete am Freitag die Mediengruppe Bayern. Die Pforzheimer Zeitung fragte, ob das noch ein Warnstreik sei oder »nicht viel mehr ein Exzess«? Das Handelsblatt befand es für überzogen, dass Beschäftigte der Bahn und des öffentlichen Dienstes die »halbe Republik in Geiselhaft (…) nehmen«. Und die Allgemeine Zeitung aus Mainz wollte wissen: »Was soll denn danach noch kommen? Generalstreik?«

Die Panik kam natürlich nicht von ungefähr, unverhohlen drohten Vertreter des Kapitals. »Wer so unverhältnismäßig handelt, gefährdet die Akzeptanz für das Streikrecht«, sagte der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Steffen Kampeter, am Freitag. »Die Gewerkschaften sollten aufpassen, dass sie nicht überziehen«, mahnte die Präsidentin der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände, Karin Welge. Bahn-Personalvorstand Martin Seiler hatte die EVG bereits am Vortag rasch zur Rückkehr an den Verhandlungstisch aufgefordert.

Der Airlineverband BARIG, dem neben internationalen auch die meisten deutschen Anbieter angehören, ging aufs Ganze: Die »unverhältnismäßig massiv eingeschränkte Mobilität« erschwere »die nationalen wie auch internationalen Verkehrsströme, den Warentransport, gegebenenfalls wichtige humanitäre Hilfslieferungen und das gesellschaftliche Zusammenleben allgemein«, sagte BARIG-Chef Michael Hoppe. Und der Logistikbranchenverband BGL drehte den Spieß kurzerhand um und forderte die Aufhebung des Lkw-Fahrverbots am Sonntag. Anderenfalls drohe »Verkehrschaos« und ein »Schaden von zig Millionen, wenn Waren nicht rechtzeitig geliefert werden können«.

Die Eisenbahnergewerkschaft EVG und Verdi haben für Montag 350.000 Beschäftigte zu einem bundesweiten Warnstreik im Verkehr aufgerufen. Lahmgelegt werden sollen der Fern- und Regionalverkehr auf der Schiene, Flughäfen, Wasserstraßen und Häfen sowie die Autobahngesellschaft. EVG-Chef Martin Burkert nannte das Streikrecht, im Vergleich zu den Auswürfen der Kapitalseite zurückhaltend, ein »scharfes Schwert, mit dem wir auch sehr verantwortungsvoll umgehen«. In Deutschland gebe es im Vergleich zu anderen Ländern wenige Streiktage.