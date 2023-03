ARD, dpa und Chomsky

Viktor Gladkov/IMAGO/Zoonar In jedem Vorwurf steckt ein Funken Wahrheit: Massenmedium des vorigen Jahrhunderts

Das Ansehen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks (ÖRR) könnte hierzulande kaum ramponierter sein, und seine Glaubwürdigkeit wird von verschiedenen Seiten weiter in Zweifel gezogen. Nicht einmal ein Drittel der Bevölkerung möchte ihn in der aktuellen Form erhalten, ergab eine Umfrage Ende des vergangenen Jahres. Am Dienstag wurde eine veröffentlicht, nach der der Anteil derer, die die Nachrichten für »alles in allem glaubwürdig« halten, binnen zwei Jahren von 78 auf 70 Prozent gesunken ist. Wobei Auftraggeber Konrad-Adenauer-Stiftung ergänzte: »Während 73 Prozent der Westdeutschen die Nachrichten generell für glaubwürdig halten, trifft dies für Ostdeutschland nur auf 58 Prozent der Befragten zu.«

Eine aktuelle Studie der Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS) geht der Frage nach, ob die Vorwürfe gerechtfertigt sind und was aus linker Perspektive notwendig erscheint, um Presse- und Meinungsfreiheit gegen ihre Feinde zu verteidigen. Die Studienautoren heben hervor, dass es ihnen nicht darum geht, ob die »Vorwürfe gänzlich ›wahr‹ oder ›falsch‹ sind«, in jedem Vorwurf an die Massenmedien stecke ein Funken Wahrheit. Gerechtfertigte Kritik müsse aber von Verleumdungen getrennt werden.

Es würde nicht objektiv berichtet, sondern Propaganda im Sinne der Regierenden betrieben, ist ein gängiger Vorwurf. Journalisten seien in der Mehrheit »links-grün« eingestellt und würden in ihren Berichten eine entsprechende Agenda verfolgen, lautet ein anderer. Die Finanzierung des Rundfunks steht in genauso heftiger Kritik wie die Gestaltung des Programms, mit der der ÖRR seinem Auftrag nicht angemessen nachkomme.

Die Sicht der Studienautoren auf den kapitalistischen Medienbetrieb ist von Noam Chomsky und Edward S. Herman beeinflusst, die für ihr Buch »Manufacturing Consent« untersucht haben, wie und in welchem Sinne Medien das öffentliche Bewusstsein beeinflussen. Massenmedien sind in diesem Sinne »wirkungsvolle und mächtige ideologische Institutionen«, die »eine systemerhaltende Propagandafunktion erfüllen«. Dabei stützen sie sich auf die Kräfte des Marktes, auf Selbstzensur und internalisierte Annahmen.

In der Praxis ist das offenkundig: Marktbeherrschende Medienkonzerne streben nach hohen Profiten, wollen ihre Werbekunden nicht verprellen und passen ihre Berichterstattung an. Medien schrecken aber auch vor Berichten zurück, für die sie von Unternehmen mit teuren Klagen überzogen werden könnten. Eine Studie zu solchen juristischen Strategien hat die Otto-Brenner-Stiftung 2019 veröffentlicht. Insbesondere Verlage sind dadurch zusätzlich geneigt, die Selbstzensur zu verstärken.

Als wichtigen Filter nennen die Autoren die Nachrichtenquellen, derer sich Medien bedienen. Es soll nicht viel kosten, aber ein stetiger Zufluss an Informationen gewährleistet sein. Onlinemedien begnügen sich allzu oft damit, Agenturtexte allenfalls leicht überarbeitet zu veröffentlichen. Und dabei sind diese oft von minderer journalistischer Qualität, wie Untersuchungen zeigten. Die Arbeit einer großen deutschen Presseagentur, etwa der dpa, besteht nach Einschätzung der Studienautoren »im Kern aus dem Zusammenfügen von Zitaten und Stellungnahmen der jeweils wichtigen Akteure rund um aktuelle, wichtige, meist regierungsoffizielle Ereignisse«. Dabei würden keine Verbindungen hergestellt, Ereignisse würden nicht erläutert, Motive und Interessen blieben unerwähnt. Das Bilden einer fundierten Meinung wird dem Konsumenten so nicht leicht gemacht.

Bei der mangelnden Glaubwürdigkeit des ÖRR spielen zudem die Parteibücher in den Aufsichtsgremien eine Rolle. Beim ZDF soll es analog zur Parteizugehörigkeit einen roten und einen schwarzen Freundeskreis geben, die Vorabsprachen treffen, im WDR-Rundfunkrat noch einen dritten, »grauen Freundeskreis«.

Fast magisch zieht es Journalisten auch weiter in die Politik oder den Staatsdienst, ARD-Korrespondent Michael Stempfle ist der jüngste Fall in einer langen Tradition. Der Imageverlust ist vor diesem Hintergrund nachvollziehbar. Wie das Vertrauen wieder gestärkt werden könnte, bleibt in der RLS-Studie unbeantwortet.