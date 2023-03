Ärmste trifft es am härtesten

Thomas Mukoya/REUTERS »Schwerwiegender Wassermangel«: Kadaver einer Kuh und Hirte in Kenia, September 2022

Die Zeit wird langsam richtig knapp. Das macht einmal mehr der Anfang der Woche veröffentlichte neue Bericht des Weltklimarats deutlich. Ohne sehr drastische Maßnahmen wird es nicht mehr gehen. Ohne tiefe Einschnitte lässt sich das 2015 in Paris vereinbarte Ziel, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau zu beschränken, nicht mehr erreichen. Es fehlen nämlich nur noch 0,4 Grad Celsius, und die werden schon im nächsten Jahrzehnt erreicht, wenn nicht endlich die Treibhausgasemissionen drastisch reduziert werden.

»Mit jeder noch so kleinen Zunahme der globalen Erwärmung« werden »die Risiken und die projizierten negativen Folgen sowie die damit verbundenen Verluste und Schäden durch den Klimawandel steigen«, heißt es in der Zusammenfassung des Berichts. Viele klimabedingte Risiken würden inzwischen höher eingeschätzt als im vorigen Bericht vor fast zehn Jahren. Außerdem nehme zum einen die Wahrscheinlichkeit abrupter und unumkehrbarer Veränderungen zu. Zum anderen aber auch die Wahrscheinlichkeit von Effekten mit geringer Eintrittswahrscheinlichkeit, jedoch potentiell sehr großen nachteiligen Folgen. Gemeint sind damit zum Beispiel besonders zerstörerische Naturkatastrophen mit Ausmaßen, wie sie bisher noch nicht eingetreten sind, die in einem wärmeren Klima selten, aber besonders extrem sein werden.

Schon jetzt beeinträchtigt der Klimawandel nach Einschätzung der Autoren die sichere Versorgung der Weltbevölkerung mit Nahrung und Wasser. Besonders in mittleren und niedrigen Breiten, das heißt in den Subtropen und Tropen, habe der Klimawandel in den letzten Jahrzehnten Fortschritte bei der Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität behindert. Gleichzeitig leide rund die Hälfte der Weltbevölkerung zumindest in Teilen des Jahres unter schwerwiegendem Wassermangel, aus klimatischen und nichtklimatischen Ursachen, heißt es weiter. Die Fischerei, die immerhin mit 15 Prozent zur weltweiten Versorgung mit tierischen Proteinen beiträgt, leide in vielen Regionen unter der Erwärmung und nicht zuletzt der Versauerung.

Die Meere nehmen nämlich bisher ein knappes Drittel des CO2 auf, das aus den Auspuffen und Schornsteinen in die Luft geblasen wird. Das ist gut für das Klima, weil es den klimawirksamen Anstieg der CO2-Konzentration in der Atmosphäre beschränkt. Es führt aber dazu, dass das Meerwasser saurer wird, was zunehmend zum Problem für Muscheln und Organismen mit Kalkskeletten wird, die oft am Anfang wichtiger Nahrungsketten stehen. Auch sonst gibt der Zustand der Meere Anlass zu großer Sorge. Unter anderem beschleunigt sich ihr Anstieg. In den ersten sieben Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts stieg der Meeresspiegel im Durchschnitt um 1,3 Millimeter pro Jahr. Zwischen 1971 und 2006 waren es dann 1,9 Millimeter pro Jahr und zwischen 2006 und 2018 bereits 3,7 Millimeter pro Jahr. Das wären 37 Zentimeter pro Jahrhundert, was für viele niedrige Küsten schon recht bedrohlich sein kann. Zumal mit dem Anstieg des Meeresspiegels die Kraft und Höhe von Wellen bei Sturmfluten überproportional zunehmen.

Ob der Anstieg sich weiter beschleunigt, wird maßgeblich von den Treibhausgasemissionen der kommenden Jahrzehnte abhängen. Schnelle, nachhaltige und tiefgreifende Reduktion wird die globale Erwärmung schon in den nächsten zwei Jahrzehnten verlangsamen. Dass das geschieht, ist nicht zuletzt eine Frage der Klimagerechtigkeit, wie eine der Autorinnen, Aditi Mukherji vom International Water Management Institut in Neu-Delhi bei der Vorstellung des Berichts betonte. Fast die Hälfte der Weltbevölkerung lebe nämlich in vom Klimawandel besonders bedrohten Zonen, wo im vergangenen Jahrzehnt die Zahl der Todesopfer durch Dürren, Stürme und Überschwemmungen 15mal so hoch wie im Rest der Welt gewesen sei. Dieser ärmere Teil der Weltbevölkerung habe dabei am wenigsten zum Problem beigetragen.