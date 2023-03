»Reichsbürger« feuert auf SEK-Beamte

Eibner/IMAGO Polizeieinsatz gegen »Reichsbürger« in Reutlingen (22.3.2023)

Bei einer Razzia im »Reichsbürger«-Milieu ist am Mittwoch im baden-württembergischen Reutlingen ein Polizeibeamter angeschossen worden. Das bestätigte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Gegen den ursprünglich nur als Zeugen geführten Mann wird demnach nun wegen mehrfachen versuchten Mordes ermittelt. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa sei der Zustand des SEK-Beamten stabil. Bei dem Täter soll es sich um einen Sportschützen mit Waffenerlaubnis handeln. Er soll sich beim Eintreffen des Spezialeinsatzkommandos verschanzt haben. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) drängte noch am Mittwoch auf eine Verschärfung des Waffenrechts, nachdem sie bereits vor einigen Wochen einen entsprechenden Entwurf vorgelegt hatte. »Wir müssen diese Extremisten konsequent entwaffnen«, sagte Faeser während eines Besuches in der US-Hauptstadt Washington.

Insgesamt führten die Behörden in sieben Bundesländern gegen »Reichsbürger« Durchsuchungen durch. Sie waren eine Folge der Großrazzia im Dezember 2022, bei der eine Verschwörergruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß und die Berliner AfD-Politikerin Birgit Malsack-Winkemann aufgeflogen war. Die Gruppe, zu der auch Polizisten und Soldaten gehörten, soll einen Umsturz geplant haben. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft richteten sich die aktuellen Durchsuchungen gegen fünf mutmaßliche Unterstützer der Gruppe aus Bayern, Niedersachsen, Sachsen und der Schweiz wegen des Verdachts der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Außerdem wurden Räumlichkeiten von 14 weiteren Personen durchsucht, die als Zeugen geführt werden.

Nach dpa-Informationen waren unterschriebene Verschwiegenheitserklärungen, die bei der Razzia im Dezember entdeckt worden waren, ein wichtiger Ausgangspunkt für den Einsatz. Zu den Unterzeichnern gehörten nach Erkenntnissen der Behörden mehrere Waffenbesitzer. Wie dpa erfuhr, sind unter den insgesamt 19 Menschen, bei denen die Polizei Räumlichkeiten durchsuchte, ein Polizist und ein Angehöriger der Bundeswehr. Zum Kreis der fünf Beschuldigten zählen die beiden dem Vernehmen nach aber nicht.