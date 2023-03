Nachschlag: Schlafes Brüder

MDR/ARD Degeto/Quad Productions

Wer in der Geisterstunde in den Schlaf finden will, wird durchs lineare Fernsehen recht zuverlässig mit Benzos versorgt. Auf Sat.1 läuft in den letzten Minuten des Montags die »Mein Mann kann«-Show mit Barbara Wussow, aber Frankreich ist das Land der Stunde, und der MDR bietet ein Beruhigungsmittel aus der dortigen Filmwirtschaft, »Ziemlich beste Freunde« (2011). Eine Romanze zwischen einem weißen Superreichen und seinem schwarzen Pfleger aus dem Banlieue. Selten wurde der Klassengegensatz so erfolgreich mit Kitsch überwunden. Mit lächerlichen 17,5 Millionen US-Dollar Budget wurden mehr als 426 Millionen eingespielt, davon 167 Millionen in den Lichtspielhäusern der Grande Nation und 79 Millionen in der BRD. Man kommt dieser Schmonzette nicht mit Herr-Knecht-Dialektik bei, dachte ich wegdämmernd, erinnerte mich an ein schönes Kalendersprüchlein aus Heinz Strunks Honka-Roman – ungefähr: Nur die Armen kennen den Sinn des Lebens, die Reichen müssen rätseln – und war vor zwölf eingenickt. (xre)