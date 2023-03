Verfolger verurteilt

Steve Bauerschmidt/imago Torsten Czuppon bei einer Plenarsitzung des Thüringer Landtags (Erfurt, 12.12.2019)

Sein provokanter Auftritt während eines Seminars in der KZ-Gedenkstätte Buchenwald im Jahr 2017 hat für den damaligen Polizisten und jetzigen thüringischen AfD-Landtagsabgeordneten Torsten Czuppon ernste Folgen. Das Landgericht Erfurt bestätigte am Dienstag ein Urteil des Amtsgerichts Erfurt vom Juli 2022. Dieses hatte den heute 57jährigen Czuppon wegen des eher selten angeklagten Delikts der »Verfolgung Unschuldiger« zu einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu 200 Euro verurteilt. Sowohl der Abgeordnete als auch die Staatsanwaltschaft hatten dagegen Berufung eingelegt. Doch wie das Amtsgericht sah es auch das Landgericht als erwiesen an, dass der AfD-Mann zwei Mitarbeiter der Gedenkstätte fälschlich einer Straftat bezichtigt hatte.

Zur Zeit seines Besuches in Buchenwald hatte Czuppon noch als Polizeibeamter gearbeitet, er zog erst 2019 in den Landtag ein. In der Gedenkstätte nahm er im November 2017 an einem Seminar für Mitarbeiter von Justiz und Polizei zu Geschichtsrevisionismus und Holocaustleugnung teil. Unter seiner Jacke soll Czuppon damals ein Shirt der Marke »Thor Steinar« mit der Aufschrift »Anpassungsstörung« getragen haben. Die Marke ist bei Neonazis beliebt und gilt häufig als Code einer faschistischen Gesinnung. Darum verbietet die Hausordnung der Gedenkstätte das Tragen dieser und ähnlicher Kleidung.

Den beiden Organisatoren des Seminars war das Shirt aufgefallen, und einer von ihnen hatte im Dezember 2017 Anzeige wegen Hausfriedensbruch erstattet. Daraufhin war ein Disziplinarverfahren gegen Czuppon eingeleitet worden. Er zeigte die Hinweisgeber seinerseits wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung an. Das Verfahren gegen einen von ihnen wurde eröffnet, aber gleich wieder eingestellt. Statt dessen landete Czuppon wegen falscher Verdächtigung im November 2021 vor dem Amtsgericht Sömmerda.

In dem Verfahren wurde bekannt, dass der AfD-Mann die Anzeige nicht nur selbst erstattet, sondern auch selbst bearbeitet haben soll. Das wird als »Verfolgung Unschuldiger« gewertet, ein Verbrechen, das eine Einzelrichterin nicht verhandeln darf. So landete das Verfahren schließlich vor dem Schöffengericht am Amtsgericht Erfurt, das im Juli 2022 verhandelte. Die Staatsanwaltschaft forderte damals eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten, ausgesetzt zur Bewährung. Die Verteidigung plädierte auf Freispruch. Die »Verfolgung Unschuldiger« kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren bestraft werden.

In dem am Dienstag beendeten Verfahren vor dem Landgericht hatten mehrere Zeugen Czuppon erneut belastet, wie der MDR am 1. März berichtete. Ein Mitarbeiter der Gedenkstätte sagte aus, er habe den Beamten bei der Veranstaltung in Buchenwald eindeutig mit einem Kleidungsstück gesehen, das der rechtsextremen Szene zuzuordnen sei. Auch für zwei weitere Zeugen war klar: Czuppon hat damals ein T-Shirt getragen, auf dem der Schriftzug »Anpassungsstörung« zu sehen war.

Das Landgericht hielt es, wie die Deutsche Presseagentur am Dienstag berichtete, für unerheblich, ob Czuppon tatsächlich ein T-Shirt der Marke »Thor Steinar« getragen hatte oder eines, das diesem ähnlich sah. Die Richter hegten aber keinen Zweifel an der absichtlichen »Verfolgung Unschuldiger«. Czuppon habe als Polizeibeamter die Betreffenden einer Straftat bezichtigt und sei auch dienstlich damit befasst gewesen, so das Gericht. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, eine Revision ist möglich. Sollte es dazu kommen und der AfD-Mann erneut scheitern, droht ihm die Entfernung aus dem Polizeidienst und der Verlust des Beamtenstatus.