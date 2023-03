Unterschriften für die Weser

Sina Schuldt/dpa Industrielle wollen tiefere Fahrrinne von Bremerhaven weseraufwärts bis nach Brake (Loxstedt, 4.8.2021)

Kein Einvernehmen zu weiteren Weservertiefungen – das ist die zentrale Forderung einer aktuellen Petition an den Niedersächsischen Landtag in Hannover. Das Parlament solle per Beschluss der Landesregierung auferlegen, den geplanten Ausbaumaßnahmen das Einverständnis des Landes zu verweigern: Initiiert hat die Unterschriftensammlung das Aktionsbündnis des in Nordenham gegründeten Vereins Weserschutz e. V. und der Kreisgruppe Wesermarsch des Umweltverbandes BUND. Die Vorstellung der Petition wurde vor gut einer Woche auf einer von mehr als 100 Personen besuchten Veranstaltung begleitet von aktuellen Vorträgen und Debatten unter anderem über die jüngsten Lehren, die an der Weser aus der bislang als gescheitert geltenden jüngsten Elbvertiefung gezogen werden können – und müssen.

In der Petition begründen die Initiativen noch einmal stichwortartig ihre Einwände gegen die seit vielen Jahren stark kritisierten Pläne, sowohl die sogenannte Außenweser von Bremerhaven bis auf die Nordsee zum mittlerweile fünften Male als auch die Unterweser zwischen Bremerhaven und Brake zum vierten Male auszubaggern. Wie mehrfach in jW berichtet, war der erste Versuch 2016 vor dem Bundesverwaltungsgericht gescheitert – worauf die Planungsbehörden mit Billigung der Politik ungerührt einen zweiten Anlauf starteten; nur dass der Bund dieses Mal versucht, mittels des rechtlich zweifelhaften Maßnahmengesetzvorbereitungsgesetzes (MgvG) das Verfahren zu verkürzen und Kritikern jede Klagemöglichkeit zu nehmen. Um so bedeutender ist jetzt die Idee einzustufen, via Petition die Zustimmung des Landes abzublocken.

Die Liste der Argumente gegen weitere Flussvertiefungen ist im Laufe der Jahre immer länger geworden. Bedrohung durch Klimawandel, Verstoß gegen EU-Recht, Gefährdung von Deichsicherheit, Versalzung von Gräben und Agrarflächen, Behinderung der Entwässerung, Einbußen für Fischerei, Tourismus, Landwirtschaft und Industrie, Gefährdung von Flächen, Immobilien und Betrieben: Dies ist nur eine grobe Zusammenfassung. Zumindest am linken Unterweserufer (der Landkreis Wesermarsch reicht von der Jade bis nach Bremen) wächst der Widerstand – der übrigens, von Teilen der CDU bis zur Partei Die Linke reichend, sowohl parteiübergreifend ist als auch breite Schichten der Bevölkerung umfasst. Im vergangenen Jahr hatte sich etwa der Kreistag einmütig gegen die Weservertiefung ausgesprochen, und jeder Aufruf des Aktionsbündnisses findet nicht nur immer stärkeren Zulauf, sondern auch lautes Echo in regionalen Medien.

Aktuell schilderte jetzt WWF-Expertin Beatrice Claus die Schlickprobleme nach der jüngsten Elbvertiefung und verglich detailliert, welche biologischen und hydrodynamischen Folgen an der Elbe festzustellen und an der Weser zu erwarten seien. Zudem mahnte sie erneut eine Hafenkooperation an, schließlich könnten selbst nach Flussvertiefung weder Hamburg noch Bremerhaven die immer größer werdenden Schiffe voll abgeladen empfangen. Der Kreisverband Wesermarsch der Linkspartei verwies am Montag gegenüber jW auf den Seehafen Brake als einzigem potentiellen Nutznießer einer Steuermillionen verschlingenden Unterweservertiefung: Die Grünen-Minister Robert Habeck und Cem Özdemir seien ja gerade in Südamerika dabei gewesen, das »Freihandelsabkommen« der EU mit den Mercosur-Staaten unter anderem über verstärkte Importe von billigem Fleisch und Futtersoja abzusegnen – »da Futtermittel größtenteils über den Braker Hafen umgeschlagen werden, dürfte der Ruf der Importeure nach einer weiteren Weservertiefung lauter werden«.