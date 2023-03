Beijing ruft Kiew und Moskau zu Friedensgesprächen auf

Mark Schiefelbein/AP Verhandlungen »so schnell wie möglich« - Chinas Außenminister Qin Gang

Beijing. Der chinesische Außenminister hat Kiew und Moskau dazu aufgefordert, »so schnell wie möglich« wieder Friedensverhandlungen aufzunehmen. Beijing hoffe, »dass alle Parteien ruhig bleiben, Zurückhaltung üben, Friedensgespräche wieder aufnehmen und auf den Weg der politischen Lösung zurückkehren«, sagte Qin Gang am Donnerstag nach Angaben seines Ministeriums bei einem Telefonat mit seinem ukrainischen Kollegen Dmytro Kuleba. Der ukrainische Außenminister gab an, in dem Gespräch sei es auch die Bedeutung der territorialen Integrität der Ukraine gegangen.

Es war der erste offizielle Austausch zwischen den beiden Außenministern, seit Qin im Dezember das Amt übernommen hatte. »China ist besorgt, dass die Krise eskalieren und außer Kontrolle geraten könnte«, sagte Qin weiter. Kuleba fasste das Telefonat im Onlinedienst Twitter zusammen und erklärte, auch »die Bedeutung des Prinzips der territorialen Integrität« sei diskutiert worden. Details dazu nannte er nicht.

Beijing hatte im vergangenen Monat ein Positionspapier zum Krieg in der Ukraine veröffentlicht, in dem es zu Dialog aufruft und sich als neutraler Vermittler anbietet. Die Regierung habe »eine objektive und gerechte Position zur Ukraine-Frage«, sagte Qin. (AFP/jW)