Österreich: Offener Machtkampf bei Sozialdemokraten

imago images/photonews.at

Wien. Im Machtkampf bei den Sozialdemokraten in Österreich bahnt sich eine Entscheidung an. Der zum rechten Parteiflügel gerechnete Ministerpräsident des Burgenlands, Hans Peter Doskozil, will die amtierende Parteichefin Pamela Rendi-Wagner ablösen und neuer SPÖ-Vorsitzender werden. Er habe sich entschlossen, sich für den Parteivorsitz zu bewerben, schrieb Doskozil an die am Mittwoch tagenden Spitzengremien der Oppositionspartei. Eine Mitgliederbefragung solle über die Personalie entscheiden, so der 52jährige in einem der Nachrichtenagentur APA vorliegenden Brief. Eine Entscheidung auf einem Sonderparteitag lehne er ab. Die SPÖ, die von der 51 Jahre alten Epidemiologin Rendi-Wagner seit 2018 geführt wird, hat zuletzt bei Landtagswahlen teils sehr schwache Ergebnisse eingefahren. Rendi-Wagner wird von Teilen der Partei angelastet, dass die SPÖ vom Gegenwind für die regierende Koalition aus konservativer ÖVP und Grünen nicht profitieren kann. Die Sozialdemokraten kommen in Umfragen auf etwa 24 Prozent, die rechte FPÖ ist dagegen vier Jahre nach Bekanntwerden der sogenannten Ibiza-Affäre im Umfragehoch und mit etwa 30 Prozent stärkste Partei. Die nächsten regulären Nationalratswahlen stehen im Herbst 2024 an. (dpa/jW)