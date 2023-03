Ampel-Fraktionen stimmen Wahlrechtsreform zu

IMAGO/Christian Spicker

Berlin. Die Ampel-Koalition wird die umstrittene Wahlrechtsreform am Freitag im Bundestag voraussichtlich mit ihrer eigenen Mehrheit beschließen. Bei Abstimmungen in den Fraktionen stimmten am Dienstag nachmittag die Abgeordneten von Grünen und FDP jeweils einstimmig und die der SPD mit überwältigender Mehrheit zu. Das teilten die Fraktionschefs Rolf Mützenich (SPD), Britta Haßelmann (Grüne) und Christian Dürr (FDP) im Anschluss mit. Sie bezeichneten die Reform, durch die der auf 736 Abgeordnete angewachsene Bundestag auf 630 Mandate verkleinert werden soll, als »fair und verfassungsgemäß«. Linkspartei und Union hatten die am Sonntag bekanntgewordenen Pläne scharf kritisiert und mit dem Gang nach Karlsruhe gedroht. Die drei Ampel-Fraktionschefs forderten die Union auf, der Wahlrechtsänderung, die einen Wegfall der sogenannten Grundmandatsklausel und eine Verminderung von Ausgleichs- und Überhangmandaten vorsieht, zuzustimmen. (dpa/jW)