Schweiz bleibt bei Nein zu Wiederausfuhr von Kriegsmaterial

Marcus Brandt/dpa

Bern. Nach dem Parlament hat auch die Schweizer Regierung ihre Haltung bekräftigt: Käufer von Schweizer Kriegsmaterial dürfen dies weiterhin nicht an Drittstaaten liefern, die sich im Krieg befinden. Die Schweiz bleibe ein neutraler Staat, hielt die Regierung, der Bundesrat, am Freitag fest: »Der Bundesrat steht zu den Werten der Schweizer Neutralität und wird sich weiterhin dafür einsetzen, dass deren Vorzüge zur Geltung kommen.« Damit bleibt es beim Nein aus Bern auf den Antrag Berlins, in der Schweiz gekaufte Munition für den »Gepard«-Panzer an die Ukraine liefern zu dürfen.

Wer in der Schweiz Kriegsmaterial bestellt, unterschreibt die Verpflichtung, dies nicht an kriegführende Parteien weiterzuleiten. Den Antrag von Deutschland, Dänemark und Spanien auf eine Ausnahme lehnte die Regierung ab. Man halte an dem Kriegsmaterialgesetz fest, hieß es. Gleichwohl betonte der Bundesrat, dass er den russischen Angriff auf die Ukraine verurteilt und die EU-Sanktionen gegen Russland übernommen hat.

Das Parlament hatte am Donnerstag auch bereits abgelehnt, für Lieferungen an die Ukraine Ausnahmen zu machen. Das gehe nur, wenn der Weltsicherheitsrat einen Krieg verurteile – was unwahrscheinlich ist, denn Russland würde eine solche Resolution mit seinem Veto verhindern. (dpa/jW)