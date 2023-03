Würde als Motiv

imago images/gezett Kenzaburo Oe (1935–2023)

»Japan, das Uneindeutige und ich selbst«. Natürlich lässt sich das Werk, geschweige denn das Wirken des am 3. März verstorbenen Schriftstellers Kenzaburo Oe nicht auf diese drei Aspekte reduzieren. Doch beschreibt der Titel seiner Nobelpreisrede aus dem Jahr 1994 Motive, die sein literarisches Schaffen wesentlich prägten: die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und Gegenwart seines Landes in all ihrer Mehrdeutigkeit, außerdem das persönliche Erleben, gedacht in seiner Wechselbeziehung mit dem Gesellschaftlich-Politischen.

Gerade in Zeiten permanenten Krieges schmerzt der Verlust eines großen Schriftstellers und Antimilitaristen, der in seinem Wirken den Typus des engagierten Intellektuellen im Sinne Jean-Paul Sartres verkörperte. Einen Typus also, der mit geschriebenen oder gesprochenen Worten die Macht herausfordert, anstatt sich den Mächtigen anzudienen.

Geist der Erneuerung

Tatsächlich beeinflussten der französische Existentialismus und insbesondere die Ideen Sartres den jungen Kenzaburo Oe stark. Am 31. Januar 1935 in einem von Wäldern umgebenen Dorf auf Shikoku, der kleinsten der vier japanischen Hauptinseln, geboren, erlebte Oe den Epochenumbruch des Jahres 1945. Dieser fand sein Symbol nicht zuletzt in einer Radioansprache, in der der Tenno (der japanische Kaiser) am 15. August jenes Jahres die Kapitulation Japans verkündete. Der als Nachkomme der Sonnengöttin Amaterasu verehrte Tenno erklärte schließlich am 1. Januar 1946, nicht göttlicher Abstammung zu sein. Beide Ansprachen stehen emblematisch für den Verlust einer umfassenden Sinnkonstruktion. Bis zuletzt waren Japaner zu Hunderttausenden »fürs Vaterland« – verkörpert durch den Kaiser – gestorben.

Oe sagte später, dass auch er als kleiner Junge von der kaiserlichen Ideologie beeinflusst war. Doch während er einerseits für den Kaiser sterben wollte, spürte er zugleich einen Widerwillen gegen den Tod, ja Angst. In den Nachkriegsjahren wurde er vom Geist der demokratischen Erneuerung erfasst, der das Land in der frühen Phase der Besatzung durchwehte. Tatsächlich waren diese Jahre für große Teile der Bevölkerung auch von Hunger und bitterer Armut geprägt. In den späten 40er Jahren nahm die Politik der US-Besatzungsmacht repressive und restaurative Züge an. Um die aufstrebende Linke zu schwächen und Japan zum antikommunistischen Bollwerk in Ostasien zu machen, wurden vor allem Kommunisten aus dem Staatsdienst gedrängt. Unterdessen kamen Vertreter der alten Eliten, unter ihnen verurteilte Kriegsverbrecher, zurück an die Macht.

Oe besuchte in den 50er Jahren die Tokio-Universität (Todai), wo er französische Literatur studierte, eine Abschlussarbeit über Jean-Paul Sartre verfasste und erste Prosa­texte veröffentlichte. Für seinen 1958 erschienenen Roman »Der Fang« erhielt er den renommierten Akutagawa-Literaturpreis, wodurch er sich bereits in jungen Jahren zu den bedeutenden Schriftstellern Japans zählen durfte.

In »Der Fang« kommt den Motiven der Natur und des Peripheren, die auch spätere Werke durchziehen, eine wichtige Bedeutung zu. Ort der Handlung ist ein abgelegenes Bergdorf in der Endphase des Krieges. Es steht für eine Welt, die zumindest partiell vom Krieg, der Stadt und der Politik losgelöst ist. Als ein schwarzer US-Soldat in den Wäldern abstürzt und als Gefangener ins Dorf kommt, weicht das Misstrauen der Dorfgemeinschaft nach und nach dem Vertrauen. Der fremde Soldat wird für die Kinder des Dorfs gar zur romantischen beziehungsweise mythischen Verkörperung der Harmonie zwischen Mensch und Natur, symbolisiert etwa durch ein gemeinsames Bad im Fluss. Doch am Ende zerreißt der in das Idyll einbrechende Krieg die freundschaftlichen Bande. Der Soldat wird, der Logik des Krieges entsprechend, wieder zum Feind. Oes junger Protagonist blickt schließlich auf das Ende seiner Kindheit. In existentialistischer Manier auf sich selbst zurückgeworfen, kann er keine Zuflucht mehr im moralischen Koordinatensystem respektive der »großen Erzählung« seiner Außenwelt finden.

Mut zur Menschlichkeit

Trotz oder womöglich gerade aufgrund seiner Parteilichkeit vermied es auch der Schriftsteller Oe, einer wie auch immer gearteten Erzählung zu vertrauen. Obgleich er nicht wenige Überzeugungen mit der politischen Linken teilte, wurde er nie Mitglied einer Partei. Dazu mögen auch Erlebnisse in Hiroshima beigetragen haben, die Oe in der beeindruckenden Essaysammlung »Hiroshima Notes« schildert.

Während seines ersten Aufenthalts dort wird er Zeuge der Auseinandersetzungen, die sich die Organisatoren der 9. Weltkonferenz gegen Atom- und Wasserstoffbomben im August 1963 liefern, die politischen Bruchlinien verlaufen entlang der Haltung zur UdSSR und zu China. Anlässlich der Debatte um das Moskauer Atomteststoppabkommen wird etwa um die Frage gerungen, ob Atomwaffentests »in jedem Land« verurteilt werden sollten. Oder ob es – offen ausgesprochen oder nicht – einen Unterschied macht, wenn die vermeintlich oder tatsächlich gute Seite Atomwaffen testet. Die sich hieran entzündenden Differenzen zwischen KP, Sozialistischer Partei und Gewerkschaftsdachverband führen schließlich dazu, dass sich die Antiatomwaffenbewegung spaltet.

Oe dagegen trifft Patienten und Ärzte des Krankenhauses für Atombombenopfer. Ihn beeindrucken ihre Würde und ihr Mut, er reflektiert darüber, wie sich Solidarität und Mitmenschlichkeit selbst inmitten der unmenschlichsten historischen Situation zeigen.

Existenzialistisches Ethos

Auf eine spezifische Macht vertraute Oe hingegen nicht. Seine konsequente Parteinahme für die an den Rand Gedrängten scheint statt dessen einem existentialistischen, bisweilen auch anarchistisch geprägten Ethos zu folgen, demzufolge das Individuum seine Verantwortung an keine übergeordnete Stelle delegieren kann. Als engagierter Intellektueller beteiligte sich Oe im Laufe seines langen Lebens bis ins hohe Alter an politischen Bewegungen. So unterstützte er in den vergangenen Jahren die Proteste gegen die von der japanischen Regierung angestrebte Revision der Nachkriegsverfassung, die unter anderem auf eine Streichung des Gebots der militärischen Nichtangriffsfähigkeit des Landes zielt.

Die Würde der vermeintlich Schwachen durchzieht als Motiv auch jene teils autobiographisch geprägten Werke, in denen Oes literarisches Alter Ego (oder schlicht ein Schriftsteller in ähnlicher Lebenssituation) das Leben mit seinem geistig behinderten Kind beschreibt. Oes 1963 mit einer Deformation des Schädelknochens geborener Sohn Hikari, dessen erste direkte Kommunikation mit der Außenwelt laut seinen Eltern nach dem Hören von Vogelstimmen erfolgte, erschloss sich im Laufe der Jahre die Musik und tritt seit langem als Komponist in Erscheinung.

So vieles mehr gäbe es über Kenzaburo Oe zu schreiben. Sein Werk, das über die trostlosen Verhältnisse unserer Gegenwart hinausweist, wird seinen Tod überdauern.