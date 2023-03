Der kluge Wirt

Der Künstler und ehemalige Betreiber der legendären Berliner »Paris Bar«, Michel Würthle, ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 79 Jahren in Berlin, wie sein Freund und Anwalt Robert Unger am Donnerstag mitteilte. Bekannt war Würthle vor allem als Wirt der »Paris Bar« in der Kantstraße in Berlin-Charlottenburg, in der nicht zuletzt Künstler prominente Stammgäste sind. Seine Idee von einem guten Lokal beschrieb er 2022 wie folgt: »Na ja, es sollte weltberühmt sein. Und gut. Und scheiße. Vor allem einzigartig. Was mir immer fürchterlich auf den Wecker gegangen ist, sind sogenannte Künstlerlokale. Aber es ist natürlich ganz wichtig, dass Künstler dort sind. Aber so wenig wie möglich Politiker. Und Schauspieler braucht es, die man doch bewundert hat.« (dpa/jW)