Ohne Haare

Weltweit existieren ca. 25.000 bekannte Orchideenarten. Nun haben Biologen von der Universität Kobe auf der japanischen Insel Hachijo-jima eine neue »atemberaubende« Art entdeckt, die den Namen »Spiranthes hachijoensis« trägt. Die Flora Japans gilt als ausgiebig erforscht, weshalb die Wissenschaftler überrascht waren, dass die neu bestimmte Art in völlig unscheinbaren Umgebungen wie Parks und selbst auf Balkonen wächst. Mit ihren rosafarbenen Blütenblättern gleiche sie künstlerischen »Glasarbeiten«, beschreiben die Wissenschaftler in der aktuellen Ausgabe des Journal of Plant Research ihre Entdeckung. Die neue Art gehört zur Gattung der Spiranthes, hat anders als die seit Jahrhunderten geschätzte »Spiranthes australis« jedoch einen haarlosen Blütenstiel. (dpa/jW)