Abbruchkante West Coast

Mike Blake/REUTERS

»It Never Rains in Southern California« ist ein Song von 1972, aber bis Ende dieser Woche wurde Südkalifornien von Sintfluten heimgesucht. An der Westküste gab es nach zwei Jahrzehnten Dürre weiträumige Überschwemmungen. Nicht nur in San Clemente rollten Schlammlawinen Klippen hinab, aber in diesem Küstenstädtchen wurde mit einer Drohne ein Swimmingpool fotografiert, der an einer Klippe baumelte. In dem Song von Albert Hammond geht es übrigens nicht um das Klima oder die Wüstenbildung, sondern um den Geldregen im Showbusiness. (jW)