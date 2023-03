Reise der Freundschaft nach Moskau

Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS Hat einen Plan: Xi Jinping bei einem Besuch in Moskau am 5. Juni 2019

Es soll der Beginn einer »neuen Ära« sein. Am kommenden Montag wird Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping in Moskau erwartet – der Staatsbesuch auf Einladung des russischen Präsidenten Wladimir Putin ist auf drei Tage angesetzt. »Bei den Verhandlungen werden aktuelle Fragen der weiteren Entwicklung der Beziehungen zu einer allumfassenden Partnerschaft und strategischen Kooperation zwischen Russland und China besprochen«, teilte der Kreml am Freitag mit. Daneben gehe es um die Zusammenarbeit auf internationalem Parkett. Zunächst ist nach Angaben des russischen Präsidialamtssprechers Dmitri Peskow ein informelles Treffen am Montag nachmittag geplant, die offiziellen Verhandlungen fänden dann am Dienstag statt. Weiter kündigte Peskow an, dass »wichtige bilaterale Dokumente« unterzeichnet würden.

Aus Sicht der Volksrepublik werde der bevorstehende Besuch eine Reise der Freundschaft, der Zusammenarbeit und des Friedens sein, sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, am Freitag. Die beiden Länder würden ihre Beziehungen auf eine Weise ausbauen, die sich durch strategisches Vertrauen und gute Nachbarschaft auszeichne und ein gutes Beispiel für ein neues Paradigma in den internationalen Beziehungen darstelle, fügte er laut Xinhua hinzu. Zum Thema Ukraine-Krieg betonte Wang, dass China »weiterhin seine objektive und gerechte Position« beibehalte und »eine konstruktive Rolle bei der Förderung von Friedensgesprächen spielen« werde.

Schon am Donnerstag hatte Außenminister Qin Gang mit seinem ukrainischen Amtskollegen Dmitro Kuleba telefoniert und beide Seiten aufgefordert, möglichst schnell Friedensverhandlungen aufzunehmen. Beijing sei bereit, mit der Ukraine zusammenzuarbeiten, um die nachhaltige und stabile Entwicklung der bilateralen Beziehungen zu fördern, so Qin. Auch Kuleba zeigte sich offen für den diplomatischen Vorstoß. China spiele eine unverzichtbare Rolle in internationalen Angelegenheiten, erklärte er laut Xinhua und fügte hinzu: Die Ukraine werde sich weiterhin an die Ein-China-Doktrin halten.