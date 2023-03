Neapel. Nach den gewaltsamen Zusammenstößen in Neapel sind die Anhänger des Fußballbundesligisten Eintracht Frankfurt aus der Stadt gebracht worden. Die Fans wurden in der Nacht und am frühen Morgen mit Sonderbussen und unter Polizeischutz zum Flughafen von Neapel sowie nach Salerno und Rom gebracht. Von dort sollten sie die Heimreise nach Deutschland antreten. Das teilten die Behörden der süditalienischen Stadt am Donnerstag mit. Von Hunderten Fans wurden die Personalien aufgenommen. Acht Ultras wurden vorerst festgenommen. Drei davon seien Deutsche, wie die Eintracht am Donnerstag bestätigte. (dpa/jW)