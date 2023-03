jW

Seit knapp einem Jahr ist der Koalitionsvertrag der sogenannten Ampel in Kraft. Die Bezeichnung steht nicht etwa für die Anweisung, wann man besser stehenbleiben soll oder laufen darf. Die Farben sollen schlicht die an der Regierung beteiligten Parteien mit ihrem jeweiligen Farbenspiel symbolisieren. Einige Fußballfans legten in das erweiterte Farbspektrum der neuen Regierung manche Hoffnung. Schließlich waren es in den 16 Jahren zuvor besonders die Politiker mit der Farbe Schwarz, die für Stillstand, gar Rückschritt bei den Fanrechten standen. Groß war deshalb bei vielen die Hoffnung, dass es mit der Ampel bei den Fan-, Freiheits- und Bürgerrechten vorwärtsgehen würde. Groß waren auch die Ankündigungen im Wahlkampf. Übriggeblieben ist dann im Koalitionsvertrag nicht viel.

Ein Thema, das Fans seit Jahren umtreibt, ist die sogenannte Datei Gewalttäter Sport. Deren Abschaffung wird von Fanszenen schon länger gefordert. Bereits der Name ist ja irreführend, da die wenigsten der dort aufgeführten Personen mit Gewalt zu tun haben. Ohne gerichtlich festgestellte Schuld kann jeder Fan in dieser Datei landen. Und da es sich um eine sogenannte Verbunddatei handelt, kann jede Polizeibehörde Eintragungen veranlassen, kann jeder Beamte in die Datei Einsicht nehmen. Missbrauch ist Tür und Tor geöffnet. Auch grundsätzliche rechtsstaatliche Ansätze wie eine Informationspflicht gegenüber dem Fan über seinen Eintrag oder eine Rechtsmittelbelehrung fehlen. Die Auswirkungen können gravierend sein, Ausreiseverbote sind das geringste.

Die Ampel konnte sich, noch im Koalitionsvertrag, zwar nicht mit der Forderung der Fans nach Abschaffung der Datei anfreunden, sagte aber Änderungen zu. Es sollte eine Überprüfung der Datei erfolgen. Aber nach mehr als einem Jahr rot-gelb-grüner Farbenlehre ist nicht viel passiert, um nicht zu sagen: nichts. Die Datei muss endlich auf rechtsstaatliche Füße gestellt werden, sie ganz abzuschaffen, wäre freilich besser. Rechtsmittelbelehrung, Informationspflicht, Transparenz bei Eintragungen und rechtskonforme schnellere Löschungen sind das mindeste.

»Sport frei!« vom Fananwalt