Der mit der Knarre

IMAGO/USA TODAY Network Kurze Zündschnur: Ja Morant

Temetrius Jamel »Ja« Morant schien auf bestem Wege, einer der ganz großen Stars der National Basketball Association (NBA) zu werden. Der 23jährige von den Memphis Grizzlies ist einer der spektakulärsten Spieler der Liga, die Videos seiner Highlights sind Hits auf den Social-Media-Kanälen der NBA. Morant ist auch ein Internetphänomen, mit einer stattlichen Anzahl Followern. So war’s jedenfalls bis Anfang März. Ironischerweise sorgte ein Video auf Instagram dafür, dass der steile Aufstieg des Point Guards erst mal abrupt gestoppt wurde, seine Social-Media-Accounts sind auch dicht.

Das Video zeigt Morant nach einem Spiel bei den Denver Nuggets Anfang März beim Feiern in einem Stripclub, wie er mit einer Handfeuerwaffe herumfuchtelt. Der öffentliche Aufschrei war groß. Die Grizzlies reagierten, suspendierten Morant zunächst für zwei Spiele. Mittlerweile hat die NBA eine Sperre von acht Partien ausgesprochen. Die Polizei indes leitete keine weiteren Ermittlungsschritte ein.

»Jas Verhalten war unverantwortlich, rücksichtslos und potentiell gefährlich«, begründete NBA-Präsident Adam Silver die Entscheidung: »Es hat auch schwerwiegende Folgen angesichts seiner enormen Anhängerschaft und seines Einflusses, insbesondere bei jungen Fans, die zu ihm aufschauen.« Gleichwohl betonte Silver, dass Morant aufrichtige Reue gezeigt habe. Kurz nach dem Vorfall veröffentlichte er ein Statement. Darin entschuldigt er sich für sein Verhalten, sagt, er wolle sich Hilfe holen, um künftig besser mit Stress umzugehen. Laut Informationen des Fernsehsenders ESPN macht Morant gerade eine Therapie in Florida. Theoretisch könnte er am kommenden Montag gegen die Dallas Mavericks aufs Feld zurückkehren. Ob das passiert, ist fraglich. Von den Grizzlies gibt es keine Informationen über die Dauer der Abwesenheit ihres wichtigsten Spielers.

Nach der 119:138-Niederlage gegen die Miami Heat liegt das Team aktuell mit einer Bilanz von 41 Siegen zu 27 Niederlagen auf dem dritten Platz der Western Conference. Die Qualifikation für die Playoffs sollte sicher sein. Wie weit die Grizzlies kommen, liegt aber nicht zuletzt an den Leistungen Morants. Der Grat ist schmal: Wieviel Zeit gibt man ihm, ohne die sportlichen Ziele zu gefährden? Was ist wichtiger, die nachhaltige Aufarbeitung etwaiger Probleme oder der Erfolg auf dem Parkett?

Bisher handelten die Grizzlies, was Morants Eskapaden betrifft, nach dem Prinzip »Nichts sehen, nichts hören«. Und Eskapaden gab es einige. Im vergangenen Sommer soll er während eines privaten Streetballturniers einen 17jährigen verprügelt und mit einer Waffe bedroht haben. Letzteres bestritt der US-Amerikaner, die Schläge gab er zu. Im Januar kam es im Zuge des Ligaspiels gegen die Indiana Pacers zu Wortgefechten zwischen Spielern der Pacers, Morants Vater und einem Freund. The Athletic berichtete von Pacers-Akteuren nach dem Spiel, auf die ein Laserpointer gerichtet war. Er kam aus einem Auto, in dem Morant saß. Nun gehört zu einem Laserpointer nicht unbedingt eine Waffe – zum Einschüchtern taugt er aber sehr wohl. Morant stritt die Vorwürfe ab, Konsequenzen gab es wieder keine.

Die Problematik ist nicht gerade brandneu: Junge Männer kommen aufgrund ihres Status – Morant gilt als Heilsbringer einer ganzen Stadt, die an sportlichen Erfolgen bislang wenig vorzuweisen hat – mit beinahe allem durch, kriegen eine Carte blanche, solange sie ihre Leistung bringen. Es geht halt um viel Geld. Und nicht um die geistige Entwicklung junger Sportstars.