Caldwell gestorben

Der US-Sänger und Liedermacher Bobby Caldwell ist im Alter von 71 Jahren in New Jersey gestorben. Das teilte seine Frau am Mittwoch (Ortszeit) mit. Er habe jahrelang an Komplikationen nach einer toxischen Reaktion auf ein Antibiotikum gelitten. Der R-’n’-B-Sänger mit der samtigen Stimme und dem Filzhut hatte 1978 mit »What You Won’t Do for Love« einen großen Hit, das später von Künstlern wie Boyz II Men gecovert wurde. Zudem schrieb der ehemalige Gitarrist von Rock-’n’-Roll-Pionier Little Richard Songs für Chicago, Neil Diamond oder Al Jarreau. (dpa/jW)