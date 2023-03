Plötzlich da

Die Dramatikerin Sivan Ben Yishai wird mit dem Theaterpreis Berlin ausgezeichnet. Sie soll die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung beim Theatertreffen im Mai erhalten, wie die Stiftung Preußische Seehandlung am Donnerstag mitteilte. Die Dramatikerin sei mit Stücken wie »Bühnenbeschimpfung«, »Like Lovers Do (Memoiren der Medusa)« und »Wounds Are Forever (Selbstportrait als Nationaldichterin)« »am Firmament des deutschsprachigen Theaters erschienen wie ein Komet«. (dpa/jW)