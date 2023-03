Hörner aufsetzen

Monika Rittershaus Tun es alle oder doch nur alle Frauen: »Das schönste Komödchen, das man je sah, wird man jetzt sehen!«

Wegen des Vorwurfs der Veruntreuung öffentlicher Gelder stand der russische Theater- und Filmregisseur Kirill Serebrennikow noch in Moskau unter Hausarrest, als er 2018 am Opernhaus Zürich »Così fan tutte« von Wolfgang Amadeus Mozart und Lorenzo Da Ponte inszenieren sollte. Er tat es per Videochat. Idealiter machen es ja heutzutage alle so. Im April 2019 war der Arrest von den russischen Behörden überraschend aufgehoben worden. Für die Berliner Premiere dieser Koproduktion an der Komischen Oper am 11. März stand Serebrennikow also leibhaftig zur Verfügung.

Um Formen der Leibhaftigkeit ging es dann in seiner Inszenierung zweifellos. Ein zweistöckiges Fitnessstudio ist bei ihm aus dem Haushalt der Schwestern Fiordiligi und Dorabella geworden. Im oberen Stockwerk trainieren die Frauen, bevor sie sich zur Abendunterhaltung aufstrapsen, im unteren streiten die Männer. Die fatale Wette um die Beständigkeit der Treue der Frauen, die der intrigante Philosoph Don Alfonso den beiden Verlobten der Schwestern aufdrängt, wird zum »Locker-Room Talk«.

Fast scheint es so, als hätte man in Serebrennikows Liebessportschule einen Kurs in Luhmannscher Verhaltenslehre belegt. Luhmann hatte ja vor gut vier Jahrzehnten beobachtet, dass die Semantik der Sexualität sich schleichend von einer medizinischen in eine des Sports verwandle. Eine Sprache der Leistung und Leistungsverbesserung sowie der Gleichberechtigung unter fairen Sportsleuten. Doch Leibesübungen unter Gleichberechtigten haben, »paradoxerweise, das Resultat, dass das Sexualgeschehen und die es abbildende Liebessemantik nach der Façon des Mannes interpretiert werden. Sein Sexualerleben und Verhalten hat den Vorzug der prägnanteren Gestalt« (Niklas Luhmann, »Liebe als Passion«).

Zur-Sache-Kommen und Seinen-Mann-Stehen ersetzen in dieser Version von »Così fan tutte« also das Verführerische der Verführbarkeit und dessen Ambivalenzen.

Das in die Jahre gekommene Regie­theater, wie Serebennikow es (re-)präsentiert, hat einen verhängnisvollen Zug. Zur Wörtlichkeit. Zum tierischen Ernst. Die berühmte Warnung von Hugo von Hofmannsthal, kein Satz in »Così fan tutte« sei ernst gemeint, alles sei Ironie, Täuschung, Lüge, wird beflissen ignoriert. Der verhängnisvolle Ernst schließt komödiantische Faxen keineswegs aus, aber es sind die Faxen eines tödlichen Ernstes. Die beiden Verlobten tun so, als würden sie in den Krieg ziehen und singen das Loblied des (promisken) Soldatenlebens. Ein Video mit collagierten Kriegsbildern illustriert es und in der Konsequenz dieses Soldatenlebens wird das Fitnessstudio zum Beerdigungsinstitut.

Der entscheidende Kunstgriff der Regie ist letztlich, dass die beiden Soldaten sich nicht als reiche »albanische« Diplomaten verkleiden, um ihr perverses Begehren in die Tat umzusetzen, ihre beiden Verlobten mit dem Beweis deren Untreue zu demütigen. Das Begehren hat hier prägnantere Gestalt. Es wird in zwei fremde, nicht wenig virile Körper extrapoliert: die Modellkörper zweier »albanischer«/»arabischer« Body­builder, gleichsam männliche Sexpuppen, die mit einem Fingerschnippen animiert werden können. Frei nach Valerie Solanas (die Warhol-Attentäterin), die auch via Videobild tatsächlich zitiert wird: »Einen Mann ein Tier zu nennen ist noch geschmeichelt. Ein Mann ist eine Maschine, nichts weiter als ein Dildo auf zwei Beinen.«

Sobald es in den Betten des Beerdigungsinstituts zur Sache geht, kommen Tiermasken ins Spiel, deren Hörner man sich und anderen buchstäblich aufsetzen kann. Eine allzu große Furcht vor Bigotterie und Vulgarität sollte man Serebrennikow nicht unterstellen. Man darf sich aussuchen, ob die Tiermasken auf Michelangelo Antonioni und Monica Vitti anspielen oder auf Da Pontes Abneigung gegen Hörner: »Tutto si, ma corni no« (alles, aber keine Hörner) antwortete er seinem Brieffreund Casanova auf dessen Vorschlag, die Ehefrau auf den Strich zu schicken, um Geldnot zu beheben.

Auch musikalisch ist die Produktion eher schwerfällig polternd, angestrengt sportiv statt erotisch verspielt (musikalische Leitung: Katharina Müller). Am Ende wird sie sogar ziemlich willkürlich dongiovannisiert, vielleicht um noch ein wenig Thanatos zum Eros zu packen oder nach dem Serienprinzip Serebrennikows zukünftige Taten zu antizipieren, der schließlich auch die beiden anderen Mozart/Da Ponte in Szene setzen soll.

Im Schlussbild sind es schwarzfellige Krümelmonsterteufelchen wie aus der »Muppet Show«, die tumb zur Feier des Leibhaftigen tänzeln. Leichtfüßig tun sie’s nicht.