Flüchtlingsdeal ist Alptraum für Menschenrechte

Alexandros Avramidis/REUTERS Zaun an der griechisch-türkischen Grenze nahe dem Dorf Poros

Zum Flüchtlingsdeal der EU mit der Türkei teilte die Organisation Pro Asyl am Donnerstag mit:

Die am 18. März 2016 unterzeichnete Erklärung zwischen der EU und der Türkei wird noch immer als Blaupause dafür verkauft, wie eine künftige europäische Flüchtlingspolitik aussehen könnte. Tatsache ist aber: Der sogenannte Flüchtlingsdeal liegt auf beiden Seiten der Ägäis in Trümmern. In der Türkei im wahrsten Sinne des Wortes: Zu den Opfern des katastrophalen Erdbebens gehören mehr als 1,5 Millionen in der Türkei lebende Flüchtlinge, die nun vor dem Nichts stehen. Und in Griechenland werden seit März 2016 Schutzsuchende auf den griechischen Inseln systematisch ihrer Rechte beraubt.

Karl Kopp, Leiter der Europaabteilung von Pro Asyl: »Der Deal ist ein menschenrechtlicher Alptraum. Er steht für einen Ausstieg der EU aus dem internationalen Flüchtlingsschutz. Mit dem EU-Türkei-Deal fördert die Europäische Union die Normalisierung und Ausweitung einer Politik, die Menschenleben, Rechtsstaatlichkeit und die Demokratie selbst gefährdet.«

Der EU-Türkei-Deal und die aktuelle Praxis in Griechenland zeigen, wie gefährlich Grenzverfahren und das Drittstaatenkonzept für den Flüchtlingsschutz sind. (…) So wurden und werden Tausende Flüchtlinge auf den griechischen Inseln vom rechtmäßigen Schutz ausgeschlossen. Pushbacks – illegale und äußerst brutale Zurückweisungen von Schutzsuchenden – sind in Griechenland an der Tagesordnung und sind das Fundament des griechischen »Grenzschutzes«. (…)

In einer Erklärung der Bundestagsabgeordneten Sevim Dagdelen (Linke) vom Donnerstag zu öffentlichen Äußerungen Janine Wisslers (Kovorsitzende Die Linke) zu Mandatsträgerbeiträgen Dagdelens heißt es:

Ich führe seit Beginn meiner Abgeordnetentätigkeit im Deutschen Bundestag 2005 Mandatsträgerbeiträge an die Bundespartei ab. Es befremdet mich deshalb sehr, dass jetzt seitens der Parteispitze über die Medien der Eindruck erweckt wird, ich hätte diese Zahlungen absichtlich beendet. Mir ist weder vorab eine Nachfrage noch eine Zahlungsaufforderung der Partei zugegangen. Ich überweise die ausstehenden Beiträge. Ich verhehle aber nicht, dass ich kaum Hoffnung habe, dass die Gelder dazu genutzt werden, wieder eine wirklich konsequente Friedenspolitik zu verankern, die sich gegen Waffenexporte und Wirtschaftskrieg stellt, etwas, das ich leider bei der Linken-Spitze immer weniger erkennen kann.

Ich bedaure sehr, dass Janine Wissler als Parteivorsitzende auch in dieser Angelegenheit einen Kommunikationsweg über die Presse gewählt hat, der einem Anspruch an eine verantwortungsvolle, solidarische linke Politik nicht gerecht wird. Dies entspricht leider dem unter ihrer Führung in der Partei gängigen Umgang mit innerparteilichen Kritikern. Ich bleibe bei meiner Kritik an Janine Wissler.

Die Vorsitzende der Partei Die Linke verantwortet die unentschuldbare Fehlleistung, die große Friedenskundgebung von Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer am Brandenburger Tor nicht mit unterstützt zu haben. Janine Wissler steht mit der Befürwortung des Wirtschaftskrieges, der vor allem die Bevölkerung in Deutschland trifft, flankiert von ihrer Stellvertreterin Katina Schubert, die Waffenlieferungen an die Ukraine fordert, für einen beispiellosen Programmbruch und eine Abkehr vom Gründungskonsens der Partei Die Linke. Wird dieser Weg weiter beschritten, droht Die Linke sich in das Feld der politischen Bedeutungslosigkeit zu katapultieren.