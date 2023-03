Fliegender Wechsel

EBC Winken zum Abschied? Botschafter von Honduras, Harold Efrain Burgos Castro, am Mittwoch im »Außenministerium« Taiwans in Taipeh

Honduras folgt dem Beispiel von Costa Rica, Panama, El Salvador, der Dominikanischen Republik und Nicaragua: Am Dienstag beauftragte die linke Präsidentin Xiomara Castro ihren Außenminister Eduardo Reina, die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen den Regierungen in Tegucigalpa und Beijing zu veranlassen. Die Entscheidung ist ein herber Rückschlag sowohl für die Machthaber in Taipeh als auch die USA. Künftig nur noch von 13 meist kleineren Staaten offiziell anerkannt, ist die »Republik China« damit weltweit weiter isoliert.

Das Ziel der Volksrepublik bestehe darin, Taiwans Rückhalt in der »internationalen Gemeinschaft« zu verringern, und nicht darin, das Wohlergehen des honduranischen Volkes durch Zusammenarbeit zu verbessern, kritisierte das taiwanische »Außenministerium« die Ankündigung. Auch Washington dürfte über den Erfolg Beijings »not amused« sein. Laut Agenturen warnte der honduranische Oppositionspolitiker Tomás Zambrano vom rechten »Partido Nacional« (PN) davor, dass die Entscheidung der Regierung die Beziehungen zu den USA »negativ beeinflussen« könne. Washington unterhält zwar ebenfalls keine diplomatischen Beziehungen zu Taiwan, ist aber Taipehs wichtigster Unterstützer und Waffenlieferant. Erst vor gut einer Woche hatte die Leiterin des US-Südkommandos, Generalin Laura Richardson, im Verteidigungsausschuss des Repräsentantenhauses eindringlich vor Chinas »unerbittlichem Vormarsch« in Lateinamerika gewarnt. Den Einfluss der Volksrepublik in der Region bezeichnete Richardson am 8. März als »wachsendes Risiko für die Sicherheit der USA«.

Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, begrüßte am Mittwoch auf einer Pressekonferenz dagegen die Ankündigung aus Tegucigalpa. Sein Land sei »auf der Grundlage des Ein-China-Prinzips« zum Aufbau von »freundschaftlichen und kooperativen Beziehungen zu allen Ländern der Welt, einschließlich Honduras«, bereit, sagte Wang. Er wies darauf hin, dass bereits 181 Länder der Welt auf dieser Grundlage diplomatische Beziehungen zu Beijing unterhielten, was beweise, dass dies »ein allgemeiner historischer und politischer Trend« sei.

Die Neuorientierung in Tegucigalpa hat offenbar auch handfeste ökonomische Gründe. Örtliche Zeitungen hatten im Januar berichtet, dass der stellvertretende chinesische Außenminister Xie Feng mit seinem Kollegen Enrique Reina am Rande der Amtseinführung des brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva unter anderem über den Bau eines Wasserkraftwerks gesprochen hatte. Laut der britischen Tageszeitung The Guardian erfolgte die Anweisung von Castro nur wenige Wochen nach der offiziellen Bestätigung, dass ihre Regierung mit China über den Bau eines Wasserkraftwerks namens »Patuca II« verhandele.

Der US-Satellit Taiwan hat mit dem Wechsel der honduranischen Regierung auf die Seite Beijings in Lateinamerika mittlerweile kaum noch Freunde. Nach Angaben Taipehs unterhält Taiwan derzeit neben Honduras nur noch di­plomatische Beziehungen zu Eswatini, dem Vatikan, den Marshallinseln, Nauru, Palau, Tuvalu, Belize, Guatemala, Haiti, Paraguay, den Karibikinseln St. Christoph und Nevis, St. Lucia sowie St. Vincent und den Grenadinen. Die paraguayische Opposition kündigte bereits an, dass auch sie im Falle eines Wahlsiegs bei den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen am 30. April diplomatische Beziehungen zur Volksrepublik aufnehmen wird.