Streit um die Beute

Vladislav Culiomza/REUTERS Trommeln zum Protest: Die Einwohner Chisinaus wollen sich die Preistreiberei nicht länger gefallen lassen (12.3.2023)

Peter Stano, Sprecher des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell, schickte am Montag einen aufgeregten Tweet ins Netz: Russland versuche, durch »bösartige Aktionen« und »hybride Aktionen« die »reformerische und proeuropäische Regierung« von Moldau zu »destabilisieren«. Aber die EU werde dies nicht zulassen und arbeite daran, die »Widerstandsfähigkeit« Moldaus auf vielen Gebieten zu steigern.

Wenige Tage darauf veröffentlichte am Donnerstag die Süddeutsche Zeitung einen Bericht über einen angeblich 2021 in Moskau entstandenen Plan, »Versuchen externer Akteure entgegenzuwirken, sich in die internen Angelegenheiten der Republik einzumischen, den Einfluss der NATO zu stärken und die Positionen der Russischen Föderation zu schwächen«. Es gehe darum, im Lande politische Kräfte zu stärken, die sich für »konstruktive Beziehungen zu Moskau einsetzten«, und mittelfristig die Bevölkerung gegen einen Beitritt Moldaus zu EU und NATO einzustimmen. Diverse westliche Geheimdienstler erklärten den SZ-Reportern, der Inhalt des Berichts sei plausibel. Es steht aber auch nichts anderes drin als das, was westliche Regierungszentralen unter dem Stichwort »Demokratieförderung« in anderen Ländern auch formulieren. Wenn das größte Verbrechen Russlands die Eröffnung eines Stipendienprogramms für moldauische Studenten sein soll, dann geht es erkennbar darum, Moskau genau die Ausübung jener »Soft Power« zu verwehren, mit deren Hilfe sich die EU der Unterstützung der jüngeren Generation, der Arbeitsmigranten und der Mittelschichten in Moldau versichert hat.

In Russland dementierte Dmitri Peskow, der Sprecher des Russischen Präsidialamtes, am Donnerstag, dass Moskau mit diesem Plan irgend etwas zu tun habe. Vielleicht handle es sich um eine weitere westliche Fälschung, um die Situation um Moldau und das 1992 von ihm abgespaltene Transnistrien zuzuspitzen.

Die ganze Aufregung im offiziellen und offiziösen Westen hat jedenfalls eine kurzfristige Aufgabe: die laufenden Sozialproteste in Moldau politisch »richtig« einzuordnen, nämlich als Manöver von langer Hand Moskaus und damit keine inhaltliche Antwort verdienend. Erst am Wochenende hatten in der moldauischen Hauptstadt Chisinau wieder Tausende überwiegend ältere Bürger gegen die hohen Energiepreise demonstriert und die Regierung aufgefordert, die Rechnungen aller Bürger für die Wintermonate pauschal zu übernehmen. Nach Angaben der die Proteste organisierenden Sor-Partei sind die Strompreise in Moldau im Winter auf das Vierfache des Niveaus vor einem Jahr gestiegen, die Gaspreise sogar auf das Siebenfache. Die Veranstalter der Kundgebung beklagten auch Behinderungen der Anreise der Demonstranten in die Hauptstadt: Die Polizei habe Busse angehalten und nicht weiterfahren lassen. Daraufhin verlegten sich die Demonstranten auf dezentrale Protestformen und blockierten zahlreiche Hauptstraßen, indem sie anhaltend über Zebrastreifen marschierten.

Leicht dubios ist die Sor-Partei schon, auch wenn die soziale Unzufriedenheit der Demonstranten zweifellos authentisch ist und gute Gründe hat. Die Partei ist die Gründung des gleichnamigen Geschäftsmanns Ilan Sor, der Bürgermeister der Stadt Balti im Norden Moldaus war und aktuell in Israel lebt. Denn gegen ihn ermittelt die moldauische Justiz wegen diverser Finanzdelikte. Westliche Medien berichten seit langem, dass er und seine Partei – ebenso wie die moldauischen Sozialisten – aus Russland finanziert worden seien. Wer das skandalisieren will, sollte sich allerdings auch daran erinnern, dass die Partei der Präsidentin Maia Sandu, PAS, praktisch ein Geschöpf der Konrad-Adenauer-Stiftung ist und dass der Internationale Währungsfonds Moldau vor kurzem Finanzhilfen von 94 Millionen US-Dollar gewährt hat. Und dass die EU plant, eine »Stabilisierungsmission« zu senden, die nach einem kürzlichen Beitrag in der Welt ab dem Sommer dort tätig werden könnte, um praktisch den Militär- und Polizeisektor unter direkte Kontrolle aus Brüssel zu nehmen. Eingemischt wird sich also wenn, dann von mehreren Seiten.