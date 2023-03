EZB hält an Zinswende fest

Boris Roessler/dpa Die Europäische Zentralbank teilte mit, den Leitzins erneut um 0,5 Prozentpunkte anzuheben

Das im Vergleich zum Vorjahr hohe Zinsniveau in den USA gilt als eine der Ursachen für den Kollaps der Silicon Valley Bank (SVB), der im Laufe der letzten Woche die internationale Finanzwelt erschütterte. An den Märkten ging man deshalb kurzzeitig davon aus, dass die EZB den Leitzins weniger stark anheben würde. Um so größer dürfte die Freude der deutschen Großbanken, die im vergangenen Jahr von der europäischen Zinswende besonders profitierten, am Donnerstag gewesen sein. Die Europäische Zentralbank (EZB) hebt den Leitzins erneut um 0,5 Prozentpunkte auf nun 3,5 Prozent an. Das beschloss der Rat der Notenbank am Donnerstag in Frankfurt am Main.

Es sei richtig, dass die EZB noch einmal einen großen Zinsschritt gemacht habe, sagte der Leiter des ZEW-Forschungsbereichs Unternehmensbesteuerung und Öffentliche Finanzwirtschaft, Friedrich Heinemann. »Alles andere wäre ein Zeichen der Panik gewesen und hätte die Verunsicherung noch vergrößert.« Auch aus Sicht des Chefvolkswirts des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), Andreas Bley, hätte eine Pause der Zinserhöhungen die Unruhe an den Finanzmärkten womöglich noch verstärkt.

Für Erleichterung an den Finanzmärkten sorgte am Donnerstag auch die Kredithilfe für die strauchelnde Credit Suisse, die die Unsicherheit an den Börsen im Zuge der SVB-Pleite besonders zu spüren bekam. Die Schweizer Notenbank hilft der zweitgrößten Schweizer Bank nun mit 50 Milliarden Franken (etwa 51 Milliarden Euro). Die Maßnahme hat aus finanzpolitischer Sicht zunächst gewirkt. Der Aktienkurs der Credit Suisse stieg am Donnerstag wieder.

Ob das Vertrauen – das am Finanzmarkt ja ein entscheidender Faktor ist – dauerhaft zurückgewonnen und eine schwere Bankenkrise verhindert werden kann, ist offen. Nicht von ungefähr kommen da die Bemühungen von Experten, Finanzaufsichten und Regierungen, Vergleichen mit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 eine Absage zu erteilen. Die kollabierten Banken Silvergate, SVB und Signature seien kleine Kreditinstitute, die Ursachen – nämlich Deals mit faulen Hypothekenkrediten – ganz andere gewesen. Allerdings bahnte sich auch die Finanz- und Wirtschaftskrise bereits lange vor der Pleite von Lehman Brothers 2008 an.