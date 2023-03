Aux barricades!

Stephane Mahe/REUTERS

Vor der Total-Raffinerie im sonst recht beschaulichen Donges an der französischen Atlantikküste flammten am Donnerstag bereits die Barrikaden, als Präsident Emmanuel Macron verkündete, seine Rentenreform ohne die für 15 Uhr angesetzte Abstimmung in der Nationalversammlung durchzusetzen – per Dekret, mittels Artikel 49,3 der Verfassung. Der Zorn im Unterhaus war groß. Es kann den Sozialraub noch mit einem Misstrauensvotum stoppen. Neuwahlen sind wahrscheinlicher geworden. Auf den Straßen kämpfen seit Wochen Millionen gegen die Verlängerung der Lebensarbeitszeit. (jW)