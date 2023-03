»In der Türkei läuft vieles nicht nach Gesetz«

Erhan Demirtas/ZUMA Press/imago images Solidarität mit dem politischen Gefangenen Selahattin Demirtas während einer Demonstration der HDP in Istanbul (17.6.2018)

Ihr Verfahren wegen »Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung« in der Türkei ist am Dienstag nach fünf Jahren mit einem Freispruch zu Ende gegangen. Haben Sie damit noch gerechnet?

Es war von Anfang an klar, dass ich für das, was man mir vorwarf, nicht verurteilt werden kann. Die Anschuldigungen gegen mich gründeten auf der Teilnahme an Beerdigungen und öffentlichen Veranstaltungen in Istanbul. Selbst nach türkischem Recht kann das keine Grundlage einer Anklageschrift sein. Daher habe ich schon mit einem Freispruch gerechnet. Aber das Verrückte ist ja, dass die Staatsanwaltschaft bei mir den Freispruch gefordert hat. Da frage ich mich: Warum habt ihr dann eine Anklageschrift erhoben und warum wurde ich verhaftet? Aber in der Türkei läuft vieles nicht nach dem Gesetz.

Kommen Freisprüche bei einer so schweren Anschuldigung häufiger vor?

Bereits durch kritische Social-Media-Posts, durch Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen oder Kundgebungen sowie der Veröffentlichung von kritischen Artikeln oder Büchern kommt es zu diesen schwerwiegenden Anschuldigungen. Seit 2016 wurden mehr als 160.000 Verfahren wegen »Präsidentenbeleidigung« eingeleitet, darunter waren über tausend junge Menschen unter 18 Jahre. Insgesamt wurde seit 2016 gegen mehr als zwei Millionen Menschen ein sogenanntes Terrorverfahren eingeleitet. Allein diese Zahl bestätigt, wie absurd die Anschuldigungen und Verfahren sind. Daher kommt es auch oft zu Freisprüchen.

Sie haben zehn Monate ungerechtfertigt in der Türkei in Haft gesessen. Werden Sie im nachhinein gegen diese Behandlung rechtlich vorgehen?

Zusätzlich zu den zehn Monaten Haftstrafe hatte ich weitere vier Monate lang eine Ausreisesperre bekommen, konnte die Türkei beziehungsweise Istanbul also nicht verlassen. Die Justiz verschleppt die Prozesse über Jahre, damit die Betroffenen die Repression sowie die Gefahr der erneuten Verhaftung spüren. Ihr Ziel ist es, mit diesen »Terrorprozessen« die Opposition ständig unter »Kontrolle« zu halten. Mit meinen Rechtsanwälten werde ich mich in den nächsten Wochen über unsere weiteren rechtlichen Schritte austauschen.

Es dauert nicht mehr lange bis zu den vorgezogenen Wahlen in der Türkei am 14. Mai. Kann Ihr Freispruch als eine Art Zugeständnis an die Opposition verstanden werden?

Die Kritik gegen die Regierung hat zwar enorm zugenommen. Das Bündnis unter Präsident Recep Tayyip Erdogan liegt bei den Wahlumfragen hinter der Opposition. Und das bringt auch die Staatsanwaltschaft beziehungsweise die Justiz insgesamt durchaus unter Druck. So wird vermutet, dass in der nächsten Zeit viele Prozesse eingestellt werden oder mit einem Freispruch enden. Aber das ist kein Zugeständnis. Diese Prozesse werden nicht nach dem Gesetz, sondern politisch entschieden. In der Türkei sitzen Zehntausende politische Gefangene, darunter auch Abgeordnete wie Figen Yüksekdag und Selahattin Demirtas, Bürgermeisterinnen wie Gülten Kisanak oder auch Osman Kavala, die nach dem Gesetz nicht in Haft sein dürften.

Es ist eine Politik der Augenwischerei. So war der kurdische Künstler aus Karlsruhe – und also deutsche Staatsbürger – Ali Baran vergangene Woche bei der Einreise in der Türkei kurzzeitig inhaftiert worden. Er wurde zwar entlassen, aber er darf wegen einer Ausreisesperre die Türkei nicht mehr verlassen.

Wie schätzen Sie die aktuelle politische Situation in der Türkei ein?

Seit zwei Jahren hat die türkische Währung sehr viel an Wert verloren und die Türkei steckt in einer Wirtschaftskrise. Dazu kamen im Februar das schwere Erdbeben und die schwache Krisenpolitik der Regierung. Diese Entwicklungen befeuerten die Kritik an Erdogan. Gleichzeitig gewann die Opposition teilweise an Sympathie. Zum ersten Mal hat der Oppositionskandidat eine realistische Chance, zu gewinnen – das ist jetzt Kemal Kilicdaroglu. Die HDP erklärte, dass sie Kilicdaroglu als Kandidaten unterstützen werde und als »Yesil Sol Parti« (Grüne Linkspartei) antreten werde, weil das Verbotsverfahren gegen die HDP noch läuft.

In der Region kommt es zu schnellen Entwicklungen, die einen großen Einfluss auf die innere Politik haben. Aber eines können wir sagen: Die Wahlen am 14. Mai werden über die Richtung der Türkei entscheiden.