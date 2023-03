Erbe verzockt

Arnulf Hettrich/imago images Falsche Signale: Oliver Kahn und die Grenzen der Erträglichkeit

Es ist nicht gerade ein Ruhmesblatt für Oliver Kahn, den Boss des FC Bayern München, über Jahre hinweg für einen höchst unseriös operierenden Anbieter von Sportwetten geworben zu haben. Mit einer offiziellen, gültigen und anerkannten Konzession für das ganze Bundesgebiet ist dieses Unternehmen mit Sitz in Malta hierzulande erst seit rund zweieinhalb Jahren ausgestattet. Davor lag lediglich eine Lizenz für Schleswig-Holstein vor. Doch der Anbieter hatte – wie zahlreiche seiner Wettbewerber – im gesamten Bundesgebiet Onlinewetten angeboten. Zu Unrecht, wie das Landgericht Heilbronn Anfang dieses Monats entschied und dem juristischen Tenor von fast 180 ähnlichen Urteilen folgte, in denen es allerdings um eher kleinere Summen ging. Einem Kunden aus dem Landkreis Heilbronn muss der Sportwettenanbieter seine zwischen 2014 und 2020 erlittenen Verluste komplett zurückerstatten. Der leidenschaftliche Fußballfan, der fast sein gesamtes Erbe aufs Spiel setzte, darf sich über die Rückzahlung von insgesamt 377.432 Euro sowie rund 78.000 Euro Zinsen freuen.

Einen Monat zuvor hatte das Landgericht Heidelberg einer Frau, die in einem Onlinecasino eine sechsstellige Summe beim Roulette verlor, die Rückerstattung jener 226.807 Euro plus 30.000 Euro Zinsen zuerkannt. Wie im Falle der Sportwetten hatten die Richter auch beim Onlineglücksspiel entschieden: Dieses Angebot im Internet sei nicht statthaft gewesen. Zwei Urteile zugunsten von Klienten von Thomas Schopf, dem Gründer der »HFS-Rechtsanwälte« im baden-württembergischen Ludwigsburg. Seine Kanzlei hat sich gemeinsam mit dem Startup »Chargeback24«, das individuelle Spielverluste digital ermittelt und somit elementare Vorarbeiten für erfolgreiche Klagen leistet, auf derartige Fälle spezialisiert. »Ohne diese Hilfe wären wir vor allem bei Sportwetten gar nicht in der Lage, Spielerkonten schnell auszuwerten«, berichtete Thomas Schopf gegenüber jW.

Der Erfolg in den beiden jüngsten Verfahren mit hohen Rückzahlungsforderungen »war wichtig, weil damit juristisch noch einmal gut sichtbare Pflöcke eingerammt wurden«, so Schopf. Mit den zwei prominenten Entscheidungen hätten die Gerichte erneut deutlich gemacht, was sie von den Geschäftspraktiken der Online­anbieter halten, wie sie bis zur Marktregulierung und der Vergabe staatlicher Lizenzen Ende 2020 gehandhabt wurden. Bis vor drei Jahren habe es einen »schlimmen Graubereich« gegeben, für den zwar ein grober gesetzlicher Rahmen existierte, der aber von den Anbietern im Internet ignoriert und ausgehebelt wurde: Sei es inhaltlich mit Hilfe immer raffinierterer Angebote, sei es bei der Höhe der Einsätze, deren vorgeschriebene Deckelung bei monatlich 1.000 Euro missachtet wurde. »Ansonsten hätten derartig hohe Verluste bei einzelnen Spielern gar nicht entstehen können, hinter denen sich natürlich immer auch persönliche Schicksale verbergen«, so Thomas Schopf. »Ich weiß aus unserer Praxis und von anderen Kanzleien, dass manche Klienten sogar eine Million und mehr verspielt haben.« Aktuell gebe es Tausende Verfahren, in denen Betroffene die Rückerstattung ihrer Verluste anstreben. »Und täglich werden es mehr.«

So sehr der Anwalt und seine Kollegen die nachträgliche Aufarbeitung illegaler und unseriöser Praktiken auf dem Glücksspiel- und Sportwettensektor begrüßen, so sehr will er die erstrittene Rückzahlung der teils erklecklichen Summen zugleich als Mahnung und Warnung verstanden wissen – und zwar für sämtliche Kunden bei den aktuell bundesweit mit offizieller Lizenz operierenden, jeweils rund drei Dutzend Anbietern von Onlinesportwetten und -glücksspielen. Der durchschnittliche Streitwert bei jedem seiner Klienten für Rückzahlungen bis 2020 bewege sich zwischen 30.000 Euro und 40.000 Euro, so Rechtsanwalt Schopf. Was illustriere, wie hoch die finanziellen Risiken sowie das Suchtpotential in diesem Segment einzuschätzen sind.

Die Gefahren für die Spieler sind derweil mit der staatlichen Regulierung des Milliardengeschäfts, der Vergabe von Lizenzen sowie der juristischen Verfolgung der »schwarzen Schafe« keineswegs gebannt. Im Gegenteil sind Beobachter der Szene alarmiert und warnen vor der verhängnisvollen Flut etwa bei Sportwettenwerbung. Markus Sotirianos, Mitinitiator des im Vorjahr formierten Bündnisses gegen Sportwettenwerbung (BgSwW), spricht von »völlig falschen Signalen«. Nach Angaben des Deutschen Verbandes für Telekommunikation und Medien e. V. hatte sich das jährliche Werbebudget der Branche allein von 2019 auf 2020 um fast ein Drittel auf 571 Millionen Euro erhöht. Damit pumpten die Sportwettenanbieter, die zuletzt Jahr für Jahr zweistellige Umsatzzuwächse feiern konnten, etwa 75 Prozent derjenigen Summen in Reklame, wie sie die deutsche Automobilindustrie dafür aufwendet.

Die Bundeszentrale für gesundheitlichen Aufklärung in Köln hält das Risiko einer Suchtentwicklung gerade bei Sportwettern für »besonders groß«. Eigene Auswertungen zum Verhalten bzw. zur Sucht bei Glücksspielern aus dem Jahr 2019 hätten gezeigt, dass das Wettverhalten von bundesweit etwa 229.000 Personen als »problematisch« sowie das weiterer zirka 200.000 als »wahrscheinlich pathologisch« einzustufen sind. »Die Spieler haben die Illusion, dass sie durch ihr Sportwissen die Gesetze der Wettanbieter austricksen können. Die Quoten sind aber so gestaltet, dass am Schluss so gut wie immer der Anbieter gewinnt«, mahnt Markus Sotirianos. Sportwettenwerbung vereinnahme die Fankultur, verharmlose und normalisiere die Zockerei, zudem würde nicht adäquat auf die Suchtgefahren hingewiesen und der Jugendschutz nicht geachtet. »Vor allem Fußballinteressierte können sich dieser Werbung kaum noch entziehen«, appellierte der BgSwW-Sprecher auch an das Gewissen von Werbefiguren wie Oliver Kahn. »Für uns ist die Grenze des Erträglichen überschritten.«